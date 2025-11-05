לאחר השבת גופתו של החלל החטוף איתי חן, שורד השבי מתן אנגרסט הספיד את חברו לחיל השיריון: "לא הפסקתי לחשוב עליך. סוף סוף חזרת אחי"

שורד השבי מתן אנגרסט הספיד היום (רביעי) את החלל החטוף איתי חן, שגופתו הושבה הלילה לישראל. בסטורי שהעלה לאינסטגרם אנגרסט נפרד מחברו לחיל השיריון, שנלחם לצד חן ב-7 באוקטובר.

"לא הפסקתי לחשוב עליך" כתב אנגרסט, כשהוא משתף תמונה של השניים ביחד. "סוף סוף חזרת אחי". את הפוסט סיכם עם אימוג'י של לב שבור.

כאמור, הבוקר הותר לפרסום כי הושלם תהליך זיהויו של החלל החטוף סמ"ר איתי חן הי"ד. גופתו הושבה אתמול לידי ישראל על ידי ארגון חמאס כחלק מהסכם הפסקת האש.

סמ״ר איתי חן ז״ל היה הבן האמצעי מבין שלושה אחים. איתי גדל בנתניה, למד בכיתת מצוינות והיה ספורטאי מבטיח. הוא אהב לשחק כדורסל, לטפס על קירות טיפוס, לטייל ברחבי הארץ, ובקיץ שלפני הגיוס עבד כמדריך בקייטנה. כנער עסק בפעילות חברתית והיה מדריך של”ח צעיר (שדה, לאום, חברה) במסגרת תוכנית של”ח וידיעת הארץ של משרד החינוך. למרות שנפצע במהלך תפקידו כמדריך, התעקש להמשיך בתפקיד ובהמשך להתגייס כלוחם בשריון בגדוד 77.

בשבעה באוקטובר איתי יצא להלחם באומץ רב לצד חבריו לטנק. סמל תומר ליבוביץ הי"ד נהרג בקרב, ואיתי נחטף יחד עם יתר חברי צוות הטנק: סרן דניאל פרץ שהושב לקבורה וסמ״ר מתן אנגרסט ששוחרר מהשבי אחרי מעל שנתיים. איתי הותיר אחריו את הוריו רובי וחגית, ואת שני אחיו, רועי ואלון.