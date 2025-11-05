בארבע מילים בלבד (3 בעברית) הגיב נשיא ארה"ב לניצחונו של המועמד המוסלמי, האנטי ישראלי זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק. "וככה זה מתחיל"

ניו יורק נכבשה. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, הסתפק בארבע מילים באנגלית (3 בעברית) כדי להגיב לניצחונו של המועמד המוסלמי זוהראן ממדאני בבחירות לראשות עיריית ניו יורק.

"…AND SO IT BEGINS!" (וככה זה מתחיל) כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, כדי לתאר את החשש מפני השתלטות השמאל והאיסלאם על ארה"ב כפי שנעשה למשל באנגליה.

ממדאני הוא אנטי-ישראלי מוצהר שהסביר בעבר כי הוא "נכנס לפוליטיקה בשביל פלסטין", מאז ממדאני תמך בממנים של חמאס (חמישיית ארץ הקודש), הסביר כי לישראל אין זכות להתקיים בתור "מדינת לאום" וסיפק עוד אמירות רבות בעלות ניחוח אנטישמי.

עוד באותו נושא טראמפ במתקפה: "יהודי שמצביע לממדאני שונא היהודים, טיפש!"

הבחירה של ממדאני מצטרפת לתהליכים שעוברים על השמאל בארה"ב שהפך לאנטישמי, אנטי ישראלי, פרו פלסטיני ואיסאלמיסטי, ועם ניחוחות קומוניסטיים, במדינה שחרטה על דגלה את הקפטיליזם.