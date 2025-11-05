המועמד המוסלמי, זוהראן ממדאני נבחר לראשות עיריית ניו יורק, כשהוא משיג יותר ממחצית הקולות של תושבי העיר החשובה בארה"ב.

סהר של יום חדש. המועמד המוסלמי, זוהראן ממדאני נבחר לראשות עיריית ניו יורק, כשהוא משיג יותר ממחצית הקולות של תושבי העיר החשובה בארה"ב.

מולו התמודד אנדרו קואומו, מושל ניו יורק לשעבר, גם הוא מהמפלגה הדמוקרטית, שהשיג כ-40% מהקולות, ועוד כ-10% הלכו למועמד הרפובלקני סליווה.

ממדאני הוא אנטי-ישראלי מוצהר שהסביר בעבר כי הוא "נכנס לפוליטיקה בשביל פלסטין", מאז ממדאני תמך בממנים של חמאס (חמישיית ארץ הקודש), הסביר כי לישראל אין זכות להתקיים בתור "מדינת לאום" וסיפק עוד אמירות רבות בעלות ניחוח אנטישמי.

עוד באותו נושא טראמפ במתקפה: "יהודי שמצביע לממדאני שונא היהודים, טיפש!" 16:53 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

הבחירה של ממדאני מצטרפת לתהליכים שעוברים על השמאל בארה"ב שהפך לאנטישמי, אנטי ישראלי, פרו פלסטיני ואיסאלמיסטי, ועם ניחוחות קומוניסטיים, במדינה שחרטה על דגלה את הקפטיליזם.