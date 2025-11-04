תקרית הרחפן בשומרון: במועצה אזורית שומרון טוענים כי מדובר בפרובוקציה של ערבים ואנרכיסטים שניסו לתקוף ולשבש את עבודת חיילי צה"ל.

תקרית הרחפן בשומרון היום: במועצה אזורית שומרון מסבירים כי האירועים היו לא פחות ניסיון פרובוקציה. לדברי המועצה, ערבים ואנרכיסטים מהשמאל הקיצוני, פעילים מ"רבנים לזכויות אדם", בסמוך ליישוב רבבה, תקפו לוחמי מילואים. בנוסף, ניסו לחטוף מהם רחפן ביטחון. יוסי דגן ראש מועצת שומרון דרש: ״לעצור את הפרובוקציות במסיק – להרחיק את האנרכיסטים״.

עוד באותו נושא אירוע חריג בשומרון: רחפן צה"לי פצע אזרחית. צפו בתיעוד

במהלך ניסיון הפרובוקציה שקיימו היום (שלישי) ערבים ואנרכיסטים מהשמאל הקיצוני הם התעמתו עם לוחמי המילואים. הם ניסו לקחת ללא אישור רחפן ביטחון המשמש את לוחמי המילואים. הרחפן נפל בשטח. לוחם מילואים, שככל הנראה חש בסכנה, נאלץ לירות באוויר. בסיום האירוע האנרכיסטים עזבו את המקום.

החל מהבוקר, אגף הבטחון של מועצה אזורית שומרון התריע על כך שעשרות אנרכיסטים מתקהלים. המתקהלים היו סמוך לרבבה, יחד עם ערבים תושבי הרשות הפלסטינית. אחד מהם, פרובוקטור ידוע מהרשות הפלסטינית. בעקבות תקלה, רחפן ביטחון נפל על הקרקע במהלך הרחקת האנרכיסטים. כאשר לוחמי המילואים באו לקחת את הרחפן, חלק מהערבים והאנרכיסטים ניסו לחטוף אותו בכוח. בנוסף, אחד החיילים, שככל הנראה הרגיש מאוים, ירה באוויר.

אדהם הריני, פעיל ערבי מהרשות הפלסטינית הפועל באופן קבוע ליצירת פרובוקציות במסיק, התעמת עם כוחות צה״ל, וניסה לחטוף את רחפן הביטחון. בסוף התיעוד מהשטח ניתן לשמוע את אדהם צורח על הפעילים "למה נתתם לקחת אותו" (את הרחפן) ואת אחד הפעילים הישראלים מנסה להרגיע אותו: "אדהם תירגע".

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, תקף בחריפות: ״עונת המסיק הפכה לעונת המסית, הכוללת שורה של פרובוקציות מכוונת, חלקן אלימות שמטרתן לייצר עימותים ולהסית נגד חיילי צה״ל והתושבים. לא ייתכן שעשרות אנרכיסטים יסתובבו באין מפריע, יפריעו לכוחות הביטחון, ייקחו ציוד ביטחוני ותהיה אוזלת יד. יש לעצור את הפרובוקציות במסיק, לגדוע את ההסתה הקשה והפרובוקציות, להרחיק את האנרכיסטים ולעצור את הגורמים האלימים״.