מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. אמנם תחול ירידת מה בטמפ' אך הן עדיין תהיינה גבוהות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. אמנם תחול ירידת מה בטמפ' אך הן עדיין תהיינה גבוהות. מיום שישי – שינוי מגמה. בתחילת השבוע הבא צפויים גשמים מקומיים בחלק מאזורי הארץ. יום רביעי: מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . נחל אוג בזרימה מלאה (עוזי גרינפלד, יחלצ מגילות) יום שישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

