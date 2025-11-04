מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה. אמנם תחול ירידת מה בטמפ' אך הן עדיין תהיינה גבוהות. מיום שישי – שינוי מגמה. בתחילת השבוע הבא צפויים גשמים מקומיים בחלק מאזורי הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
