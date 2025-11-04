לאחר מינוי הפצ"ר החדש איתי אופיר, שר הביטחון ישראל כ"ץ מותקף מימין בשל היותו בוגר קרן וקסנר. כ"ץ הגיב: יופסקו השתלמויות בקרן, אך לא התייחס למינוי.

לאחר שהודיע על מינוי פרקליט צבאי חדש לתפקיד, בעקבות סערת הפצ"רית והדלפת שדה תימן, שר הביטחון מוצא את עצמו תחת מתקפה מימין בעקבות מינוי "איש שמאל", כך על פי שותפיו לקואליציה.

חבר הכנסת אבי מעוז ממפלגת נעם היה בין הראשונים לתקוף את המינוי, כשהצהיר:

"בושה לממשלה שממנה בוגרי קרן וקסנר."

אחריו תקפה גם חברת הכנסת מהליכוד, טלי גוטליב. שפרסמה קריאה פומבית לשר כ"ץ לעצור את המינוי:

"אדוני שר הביטחון, מעריכה אותך מאוד כידוע, אך כולנו בני אדם. עצור את המינוי של עו״ד איתי אופיר. זו שגיאה שאין לנו פריבילגיה לשגות בה. נתוניו המצוינים ככל שיהיו, לא גוברים על הספקות הכבדים."

ח"כים בימין נגד הפצ"ר החדש: "בושה, ממנים אנשי שמאל"

בתגובה לביקורת הגוברת, פרסם שר הביטחון כ"ץ הבהרה בקבוצות הליכוד הפנימיות, ובה כתב:

חברות וחברים יקרים,

אני הדחתי את הפצ״רית יפעת תומר ירושלמי והבאתי למעצרה. צעד חסר תקדים שאיש לא עשה אותו לפני – ושהביא לקריסת המערכת שהעלילה עלילת דם על חיילי צה״ל וחיפתה האחד על השני.

הודעתי שהמועמד שאמנה במקומה לא יבוא משורות הפרקליטות אלא מועמד מבחוץ – וכך עשיתי, למרות לחצים כבדים למנות מישהו שקשור למערכת.

איתי אופיר הוא מועמד מצוין מחוץ למערכת הפרקליטות. איש דתי לאומי ותושב השומרון שסייע בתפקידו הקודם כיועץ משפטי של משרד הביטחון לחיזוק וביסוס ההתיישבות היהודית ביו״ש ועמד על זכותו של הדרג המדיני לקבל החלטות גם בניגוד לעמדת הפקידות.

זהו האיש שיעשה סדר במערכת וישנה את הקו לתמיכה בחיילים ולא בזכויות מחבלי הנוח'בה.

השרים סמוטריץ׳ וסטרוק שמכירים אותו היטב מעבודה משותפת הביעו תמיכה נלהבת במועמדותו.

ובאשר לקרן וקסנר – הוא נשלח להשתלם שם כמו אלפים רבים שנשלחו בעבר להשתלמות שאורכת כ-5 שבועות.

מי שקובע לאן לשלוח זאת נציבות שירות המדינה והמשרד האחראי – ואין לזה שום קשר לדעותיו של מי שנשלח לפני ואחרי.

מיד עם כניסתי לתפקיד שר הביטחון הוריתי למשרד להפסיק לשלוח להשתלמויות בקרן הזאת אלא לגופים שמרניים שהם לא נגד מדינת ישראל.

אנשי הליכוד צריכים לחבק אותו ולסייע לו במערכה הקשה אותה הוא עומד להוביל לטובת השינוי הנחוץ במערכת.

רק ביחד, באחדות מלאה, ננצח

שלכם,

שר הביטחון ישראל כ"ץ

עם זאת, כ"ץ לא חזר בו מהמינוי עצמו, אשר זכה לתשבחות על ידי רבים, מימין ומשמאל.