חבר הכנסת אבי מעוז יצא למתקפה כנגד הממשלה, בעקבות מינויו של הפצ"ר החדש, והאשים את הממשלה במינוי אנשי שמאל.
מעוז תקף את ההחלטה למנות את עורך הדין איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר החדש, לאחר שנחשף כי לקח חלק התוכנית ההכשרה של קרן ווקסנר, שסומנה בעבר כבעלת נטיות שמאל.
מעוז תקף והודיע: "בושה לממשלה שממנה בוגרי ׳קרן וקסנר". גם ברשתות יצר המינוי שיח רב, עם אנשי ימין עמוק שמטילים ספק בטיב המינוי, על רקע הכשרתו בקרן של הפצ"ר החדש המיועד.
למעוז הצטרפה גם חברת הכנסת טלי גוטליב משורות הליכוד, שתקפה גם היא את המינוי וקראה לא להוציאו לפועל, גוטליב דרשה להקפיא את המינוי וכתבה "אדוני שר הבטחון . מעריכה אותך מאד כידוע. אך כולנו רק בני אדם. עצור את המינוי של עו״ד איתי אופיר. זו שגיאה שאין לנו פריולגיה לשגות בה. נתוניו המצויינים ככל שהם לא גוברים על הספקות הכבדים".
מה דעתך בנושא?
הדס
שירי מנתניה כפי שאת מכנה עצמך - את ידועה כשמאלנית תומכת קפלן ושונאת רוהמ אזיי דעתך בנושא ברורה ......19:23 04.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א.ב.
מסכימה איתם - מינוי גרוע אם הוא עוד בוגר קרן וקסנר שזו רעה חולה שפשתה בצהל כבר שנים !! מה קרה לשרהבט הפעם ???? הוא לא מודע שהוא מביא אותנו...
מסכימה איתם - מינוי גרוע אם הוא עוד בוגר קרן וקסנר שזו רעה חולה שפשתה בצהל כבר שנים !! מה קרה לשרהבט הפעם ???? הוא לא מודע שהוא מביא אותנו מן הפח אל הפחת ????! מאכזב ביותר השר כ"ץ . תבטל זאת כי הצרה הזאת לחיילינו תהיה עליך ועל מצפונך !המשך 19:21 04.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מה ציפה, שימונה חבר מרכז ליכוד? או ביביסט או משהו מחתונת הסכינים? מינוי ראוי ביותר, כל הכבוד לכ"ץ.19:14 04.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
