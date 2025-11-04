אבי מעוז תקף את הממשלה על מינוי הפרקליט הצבאי החדש, שלדבריו הוא בוגר קרן וקסנר, וטען כי מדובר ב“בושה לממשלה שממנה אנשי שמאל”.

חבר הכנסת אבי מעוז יצא למתקפה כנגד הממשלה, בעקבות מינויו של הפצ"ר החדש, והאשים את הממשלה במינוי אנשי שמאל.

מעוז תקף את ההחלטה למנות את עורך הדין איתי אופיר לתפקיד הפצ"ר החדש, לאחר שנחשף כי לקח חלק התוכנית ההכשרה של קרן ווקסנר, שסומנה בעבר כבעלת נטיות שמאל.

מעוז תקף והודיע: "בושה לממשלה שממנה בוגרי ׳קרן וקסנר". גם ברשתות יצר המינוי שיח רב, עם אנשי ימין עמוק שמטילים ספק בטיב המינוי, על רקע הכשרתו בקרן של הפצ"ר החדש המיועד.

למעוז הצטרפה גם חברת הכנסת טלי גוטליב משורות הליכוד, שתקפה גם היא את המינוי וקראה לא להוציאו לפועל, גוטליב דרשה להקפיא את המינוי וכתבה "אדוני שר הבטחון . מעריכה אותך מאד כידוע. אך כולנו רק בני אדם. עצור את המינוי של עו״ד איתי אופיר. זו שגיאה שאין לנו פריולגיה לשגות בה. נתוניו המצויינים ככל שהם לא גוברים על הספקות הכבדים".