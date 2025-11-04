הפרשן יעקב ברדוגו טוען כי ניתן לשחזר את החומרים מהטלפון של הפצ"רית באמצעות מערכת פנימית של צה"ל, וקורא לבית המשפט לקדם את החקירה

הפרשן הפוליטי ומגיש ערוץ 14, יעקב ברדוגו, התייחס היום (שלישי) לפרשת הפצ"רית וההדלפות מצה"ל, שממשיכה לעורר סערה ציבורית ומערכתית. ברדוגו טען כי למרות טענות גורמים שונים על קושי טכנולוגי בשחזור החומרים שנמחקו מהטלפון של הפצ"רית, בפועל קיימת אפשרות לשחזרם דרך מערכת פנימית של צה"ל.

לדבריו, "מבדיקות שערכתי, הטלפון של הפצ"רית היה מחובר למערכת הארגונית הצה"לית שנקראת MDM, וניתן לגשת למרבית החומר עליו מתוך השרת הצבאי – אם היא תיתן את הקוד".

ברדוגו הוסיף כי קיימות חברות רבות המסוגלות לבצע שחזור חומרים מרחוק, אך לטענתו, "אין שום מוטיבציה לחוקרי המשטרה לעשות זאת".

הפרשן קרא למערכת המשפט לפעול בנחישות, והביע תקווה כי בית המשפט הצבאי ידרוש לקדם את הבירור בפרשה: "אני מאוד מקווה שלשופט אשר קולה יש את המוטיבציה, והדברים יתחילו לזוז", אמר.

הדברים נאמרים ברקע פרשת ההדלפה מפרקליטות הצבאית, במסגרתה נחקרת הפצ"רית בחשד שהורתה להעביר חומרים חסויים מהחקירה בתיק "שדה תימן" לגורמים תקשורתיים. אתמול נחשף כי התובע בפרשה הוצא לחופשה כפויה, לאחר שנחקר אף הוא באזהרה בחשד למעורבות בהדלפה.