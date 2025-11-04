תקרית חריגה בשומרון: רחפן צה"לי פגע במוסקים במהלך מסיק הזיתים, פצע אחת מהם באורח קל והמשיך לטוס. האזרחים בנקודה יידו לעברו אבנים והפילו אותו.
הכוח הגיע כדי לאסוף את הרחפן ובמקום התפתח עימות, במהלך (כמו שרואים בסרטון) אחד הלוחמים ירה באוויר. לטענת הצבא: "מדובר בירי להסרת האיום".… pic.twitter.com/TdfTGJn59u
— ינון שלום יתח (@inon_yttach) November 4, 2025
תקרית חריגה התרחשה היום (שלישי) במוקד מסיק זיתים בשומרון, במהלכה נפצעה מוסקת, רחפן צה"לי הופל ובמקום התפתח עימות שבמהלכו נשמעה ירייה באוויר.
האירוע החל כאשר רחפן של צה"ל פגע באחת מהמוסקים ששהו במקום לצורך מסיק הזיתים. כתוצאה מהפגיעה, נפצעה האישה באורח קל. לאחר הפגיעה, הרחפן המשיך לטוס, אך האזרחים שהיו בנקודה יידו לעברו אבנים והצליחו להפיל אותו.
כוח צבאי הגיע למקום על מנת לאסוף את הרחפן הפגוע, ובשלב זה התפתח עימות בין האזרחים לבין החיילים. על פי דיווח של ינון שלום יתח מערוץ i24NEWS, במהלך העימות – כפי שניתן היה לראות בתיעוד מהמקום – אחד הלוחמים ביצע ירי באוויר. לטענת הצבא, הירי בוצע "להסרת האיום".
בצה"ל אישרו את פרטי התקרית ומסרו כי "מדובר בירי להסרת האיום". עוד נמסר כי צה"ל מתחקר כעת את התנהלות הכוח באירוע.
