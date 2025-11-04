משרד הבריאות פרסם היום את ממצאי סקר חוויית המטופל לשנת 2024-2025, שבדק את הקשר האישי בין המטופלים לבין אנשי הצוות הרפואי ואת שביעות רצונם הכללית מחוויית האשפוז בבתי החולים הכלליים בישראל.
הסקר נערך בחודשים נובמבר 2024 עד מרץ 2025, וכלל למעלה מ-11,500 משיבים, שהיו מאושפזים לפחות שני לילות, בדגש על מחלקות פנימיות וכירורגיות.
אלו הם בתי החולים המובילים בכל קטגוריה:
הסקר מדד את בתי החולים לפי גודלם, ואלו המוסדות שקיבלו את הציון הגבוה ביותר בקטגוריות השונות:
- מרכזי על רפואיים (הגדולים ביותר): המרכז הרפואי סורוקה קיבל את הציון הגבוה ביותר עם 85%.
- בתי חולים גדולים: בית החולים מאיר (84%) מוביל בקטגוריה זו.
- בתי חולים בינוניים: בית החולים כרמל מוביל עם 85%.
- בתי חולים קטנים: בית החולים לניאדו קיבל את הציון הגבוה ביותר במערכת כולה, עם 88%.
המחלקות הפנימיות קיבלו ציון נמוך
מהסקר עולה כי שביעות הרצון הכללית מחוויית האשפוז היא טובה, כאשר 82% מהנשאלים הביעו שביעות רצון טובה. 86% מהמשיבים ציינו כי הרגישו "במידה רבה" ו"במידה רבה מאוד" שהם "מטופלים בידיים טובות".
עם זאת, נמצא כי המחלקות הפנימיות קיבלו באופן עקבי ציונים נמוכים יותר בהשוואה למחלקות הכירורגיות ולשאר המחלקות שנבחנו.
נתוני מפתח נוספים מהסקר:
- מדד היחס (רפואי וסיעודי): 84%
- מדד השחרור: 83%
- מדד המענה לצרכים ללא מאמץ: 78%
- מדד התנאים הפיזיים: 76%
הדירוג המלא:
|בית החולים
|ציון שביעות רצון (%)
|לניאדו
|88%
|הסקוטי
|87%
|המשפחה הקדושה
|86%
|מעייני הישועה
|86%
|יוספטל
|86%
|סורוקה
|85%
|זיו, הכרמל
|85%
|בני ציון
|84%
|מאיר
|84%
|בילינסון, איכילוב, העמק, שיבא
|83%
|אסותא אשדוד, שערי צדק, השרון
|82%
|רמב"ם
|81%
|הדסה עין כרם, קפלן
|80%
|ברזילי
|79%
|שמיר, וולפסון
|78%
|נהריה
|77%
|הלל יפה, הדסה הר הצופים
|75%
|פוריה
|74%
