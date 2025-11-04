אתרי ההימורים נותנים סיכויי זכייה חסרי תקדים למועמד האנטי-ישראלי בבחירות בניו יורק, האם המועמד הפרו-ישראלי יספק הפתעות?

שעות בודדות אחרי שנפתחו הקלפיות בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, סיכויו של ממדאני האנטי-ישראלי לזכות מטפסים, כאשר באתר ההימורים הפופולרי בארה"ב הוא זוכה ל-92% בסיכוי לנצח.

אתר פולימרקט, שנחשב לפופולרי ביותר בארה"ב והף לאורך השנים האחרונות גם לכלי תחזיות פוליטיות, מבצע מעקב חי אחרי נתוני ההימורים וההצבעות למועמדים לראשות עיריית ניו יורק, ונותן לממדאני סיכוי גורף לנצח.

על פי השכלול של אתר ההימורים, ממדאני עומד על סיכוי זכייה מוחץ של 92 אחוזים, בעוד המועמד המוביל השני, אנדרו קואמו, זוכה ל-8 אחוזים בלבד.

עוד באותו נושא טראמפ במתקפה: "יהודי שמצביע לממדאני שונא היהודים, טיפש!" 16:53 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

ממדאני הוא אנטי-ישראלי מוצהר שהסביר בעבר כי הוא "נכנס לפוליטיקה בשביל פלסטין", מאז ממדאני תמך בממנים של חמאס (חמישיית ארץ הקודש), הסביר כי לישראל אין זכות להתקיים בתור "מדינת לאום" וסיפק עוד אמירות רבות בעלות ניחוח אנטישמי.