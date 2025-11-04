בבדיקת שירות המזון בלשכת הבריאות ירושלים נמצא כי בעוגת קרם שניט נפוליון חלבי של חברת "גרליץ" לא סומנה נוכחות ג'לטין דגים כאלרגן

חברת גרליץ איכות בע"מ הודיעה היום (שלישי) על החזרת מוצר עוגת קרם שניט נפוליון חלבי מכלל נקודות המכירה, לאחר שבבדיקה שנערכה על ידי שירות המזון בלשכת הבריאות ירושלים התברר כי בתווית המוצר לא סומנה נוכחות אלרגן מסוג ג'לטין דגים, הן במידע על האלרגנים והן ברשימת הרכיבים.

פרטי המוצר:

עוגת קרם שניט נפוליון חלבי

שם המשווק: גרליץ איכות בע"מ

תאריכי ייצור ותפוגה: כל התאריכים

ברקוד: 0693493184885

במשרד הבריאות מבהירים כי צרכנים הסובלים מאלרגיה לדגים או לכל אחד מהאלרגנים המצוינים בתווית, מתבקשים שלא לצרוך את המוצר.

בהנחיית שירות המזון במשרד הבריאות, החברה החלה באיסוף המוצרים מהמדפים. לפרטים נוספים או שאלות ניתן לפנות לחברת גרליץ איכות בע"מ באמצעות הדוא"ל: y0504131438@gmail.com.