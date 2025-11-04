שרת החוץ של האיחוד האירופאי פתחה את הדלת לכניסת אוקראינה לאיחוד האירופאי, זלנסקי מנסה לרוץ פנימה

שרת החוץ של האיחוד האירופאי, קאיה קאלאס, שיגרה היום רמז עבה לעבר שורה של מדינות במזרח אירופה, בנוגע לאפשרות להצטרף לשורות האיחוד, גם אוקראינה ביניהן. האם האפשרות תרחיב את המלחמה של פוטין אל תוך לב אירופה?

קאלאס, האישה הקובעת את מדיניות החוץ של האיחוד האירופאי, הבהירה היום כי למרות עיכובים בתהליכי הצירוף של מספר מדינות לאיחוד, אוקראינה בתוכן, היא מאמינה כי "2030 היא שנת יעד סבירה להשלים את צירוף המדינות החדשות".

בכך, שרת החוץ פותחת את הדלת בפני מדינות בתהליך הצטרפות, ביניהן אוקראינה, מונטנגרו ומולדובה.

נשיא אוקראינה קרא בתגובה להאיץ תהליכים, והודיע כי "אוקראינה מוכנה לביצוע מהיר של שלבי הקליטה הראשוניים" וקרא לאיחוד להסיר מכשולים ולאפשר את קליטתה המהירה של אוקראינה לאיחוד.

צירופה של אוקראינה נחשב צעד שנוי במחלוקת בשלב זה בשורות האיחוד, כאשר מהלך כזה טומן בחובו אפשרות משמעותית לשינוי הדינמיקה בלחימה באוקראינה, כאשר רבים חוששים מגרירה של מדינות אירופאיות נוספות אל תוך הסכסכוך.