ראיון של שדרן הרשת טאקר קרלסון עם הניאו-נאצי ניק פואנטס הצית סערה בתנועה השמרנית בארה"ב ומוביל לניתוק קשרים בין היהודים לרפובליקנים

סערה חדשה קורעת את תנועות הימין השמרני בארה"ב לשניים, הסלחנות כלפי אנטישמיות בשורות הימין הנוצרי מתגברת ואיתה החיכוכים בין יהודי ארה"ב לתנועה הרפובליקנית.

טאקר קרלסון, מי שהיה פעם אחד השדרנים השמרנים המוכרים והפופלריים בארה"ב, הפך במהלך השנים האחרונות למפעל של תאוריות קונספירציה והשחרה כנגד ישראל והיהודים בכלל. קרלסון פוטר מעבודתו ברשת פוקס ניוז השמרנית, ומאז הפך למשפיען רשת מוביל עם תוכניות רוויה קונספירציות ואנטישמיות בוטה.

לאחרונה, הצית קרלסון "מלחמת אחים" בתוך תנועות הימין, כאשר אירח את משפיען הרשת ניק פואנטס. פואנטס היה עד לפני חודשים בודדים דמות מבודדת ומרוחקת בתנועה השמרנית, עמדותיו הן מקבילות מודרניות לנאציזם מובהק. פואנטס הביע ספקות לגבי קיומה של השואה, ובאותה נשימה שיבח את היטלר, הוא יוצא כל יום כנגד מה שהוא מגדיר כ"יהדות עולמית מאורגנת" ומאשים את היהודים ב"פאגניות וכישוף".

אירוחו של פואנטס הצית סערה בתנועה השמרנית, כאשר רבים קוראים להתנער מכל וכל מפואנטס וכעת גם מקרלסון, אך הארגון המרכזי בתנועה השמרנית של ארה"ב חשב אחרת. ארגון "קרן מורשת" (The Herratige foundation) יצא כנגד הקריאות להתרחק מקרלסון, בסרטון מנכ"ל הארגון רמז בעצמו רמיזות אנטישמיות ואמר: "כל מי שקורא לנו להתנער מקרלסון הוא חלק מאליטה גלובליסטית כלכלית, ואיננו נאמן לערכים אמריקאים" האשים המנכ"ל.

"קרן מורשת" האמריקאית נחשבת לתנועה האינטלקטואלית המובילה בחשיבותה בתנועה השמרנית אמריקאית, אך כעת מעמדה מתערער בתגובה. שורה של גורמים כבר התפטרו בעקבות דברי המנכ"ל, וכעת הודיע "הארגון הציוני של אמריקה" הקבוצה השמרנית-יהודית בגדולה בארה"ב כי תמנע כל תרומה לקרן, עד לפיטורי המנכ"ל.