יומיים אחרי שחרור גופותיהם של אסף חממי, עומר נאוטרה, ועוז דניאל, בחמאס הודיעו כי איתרו את גופתו של חלל חטוף נוסף בחפירות בשג'עייה ומנהלים מגעים למסירתו לידי ישראל. כעת נותרו בידי ארגון הטרור 8 חללים חטופים

הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כעת (שלישי) כי איתרה את גופתו של חלל חטוף נוסף במהלך חפירות ברצועת עזה. לטענת ארגון הטרור, הגופה אותרה במזכרח שכונת שג׳עייה, בשטח שבשליטת צה"ל – וכעת מתנהלים מגעים למסירת הגופה לידי ישראל.

"גדודי אל-קסאם מודיעים כי היום נמצאה גופת אחד מחיילי הכיבוש ההרוגים מזרח לשכונת אל-שג'עיה במהלך פעולות החיפוש והחפירה המתמשכות בתוך הקו הצהוב, וכעת מתבצעות סידורים למסירתה לכיבוש" נאמר בהודעה הפלסטינית. "אנו מדגישים כי כניסת הציוד ההנדסי וליווי צוותים מגדודי אל-קסאם של הצלב האדום בפעולות החיפוש אחר הגופות בתוך הקו הצהוב סייעה רבות במהירות חילוץ הגופות והובילה למציאת רבות מהן".

כזכור, שלשום הושבו גופותיהם של 3 חללים חטופים משבי החמאס: אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל. כעת נותרו בעזה 8 חללים חטופים, כשההערכה במערכת הביטחון היא שחמאס מודע למיקומים של לפחות 5 מהם ויכול להשיב אותם באופן מיידי.

אלו החללים החטופים שנותרו:

הדר גולדין

איתי חן

מני גודארד

ליאור רודאיף

דרור אור

רן גואילי

ג'ושוע לואיטו מולל

סותטיסאק רינטלאק