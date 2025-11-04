הזרוע הצבאית של חמאס הודיעה כעת (שלישי) כי איתרה את גופתו של חלל חטוף נוסף במהלך חפירות ברצועת עזה. לטענת ארגון הטרור, הגופה אותרה במזכרח שכונת שג׳עייה, בשטח שבשליטת צה"ל – וכעת מתנהלים מגעים למסירת הגופה לידי ישראל.
"גדודי אל-קסאם מודיעים כי היום נמצאה גופת אחד מחיילי הכיבוש ההרוגים מזרח לשכונת אל-שג'עיה במהלך פעולות החיפוש והחפירה המתמשכות בתוך הקו הצהוב, וכעת מתבצעות סידורים למסירתה לכיבוש" נאמר בהודעה הפלסטינית. "אנו מדגישים כי כניסת הציוד ההנדסי וליווי צוותים מגדודי אל-קסאם של הצלב האדום בפעולות החיפוש אחר הגופות בתוך הקו הצהוב סייעה רבות במהירות חילוץ הגופות והובילה למציאת רבות מהן".
כזכור, שלשום הושבו גופותיהם של 3 חללים חטופים משבי החמאס: אל"ם אסף חממי ז"ל, סרן עומר מקסים נאוטרה ז"ל וסמ"ר עוז דניאל ז"ל. כעת נותרו בעזה 8 חללים חטופים, כשההערכה במערכת הביטחון היא שחמאס מודע למיקומים של לפחות 5 מהם ויכול להשיב אותם באופן מיידי.
אלו החללים החטופים שנותרו:
הדר גולדין
איתי חן
מני גודארד
ליאור רודאיף
דרור אור
רן גואילי
ג'ושוע לואיטו מולל
סותטיסאק רינטלאק
