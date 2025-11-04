שיר חדש של הזמר הדתי והלוחם הראל חדד נכתב בלב הקרב בעזה ומוקדש לאשתו. סיפור מרגש על אהבה, אמונה ומוזיקה שמרפאת לבבות. האזינו ל"אדום פחות ירוק יותר"

הזמר והיוצר הראל חדד, לוחם מילואים בחטיבה 55, הוציא שיר אהבה חדש שנכתב בלב הלחימה בעזה: "לילה אחד בעזה, בלב הזוהמה, החושך, רעש הירי והפיצוצים, חוסר הוודאות. חלמתי חלום פשוט על אליש שלי. לא זוכר כל כך את החלום אבל זוכר שהוא היה רגע מתוק של עולם אחר וטוב. הוצאתי את הפנקס המרופט מהכיס וכתבתי את השיר הזה לפני שטעם החלום יתפוגג אל המציאות".

הראל בדרך לאלבום רביעי שעתיד לצאת בסביבות חנוכה הקרוב. האלבום היה מוכן עוד לפני המלחמה אך הזמר בחר לפרק ולהרכיב אותו מחדש במטרה להתאים לרוח התקופה, וכדי לתת מפלט ונחמה לכל מי שזקוק לה.

על עיתוי הוצאת השיר כתב הראל: "לכבוד יום הנישואין ה-19 (!) שלי ושל אליש, חשבתי שזה זמן מתאים לשחרר אותו לאוויר העולם. מקווה שיגיע לאן שצריך".

כמפיק הראל עבד עם כמה מהשמות הגדולים במוזיקה הישראלית וממשיך להפיק גם כעת בין סבבי המילואים, חבריו מספרים כי את גיל הפטור ממילואים הוא כבר עבר, והוא חייל המילואים הותיק בצוות, אך הדגישו כי הוא מלא אנרגיות ו'צעיר בנפש'.

בתקופת המלחמה חדד עבד עם לא מעט משפחות שכולות שבקשו להנציח את יקיריהם באמצעות מוזיקה וראה בזה שליחות.