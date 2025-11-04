דיק צ'ייני, סגן נשיא ארה"ב לשעבר שכיהן בתקופתו של הנשיא ג'ורג' בוש הבן, הלך לעולמו הלילה (שלישי) בגיל 84. בהודעת המשפחה נאמר כי צ'ייני מת מסיבוכים של דלקת ריאות ומחלות לב.

בני משפחתו של צ'ייני – רעייתו לין ובנותיו ליז ומארי – סיפרו כי הם היו לצידו בעת מותו. "במשך עשרות שנים, דיק צ'ייני שירת את ארצנו – בין היתר כראש הסגל של הבית הלבן, חבר קונגרס במדינת וויומינג, מזכיר ההגנה, וסגן הנשיא האמריקני" אמרו. "הוא היה אדם גדול וטוב, שלימד את ילדיו ונכדיו לאהוב את ארצנו, ולחיות חיים מלאים באומץ, כבוד, אהבה, חסד ודייג".

"אנו אסירי תודה מעבר לכל מידה על כל מה שדיק צ'ייני עשה למען ארצנו" הוסיפו ונפרדו במשפחה. "אנו מבורכים מעבר לכל מידה על כך שזכינו לאהוב ולהיות נאהבים על ידי הענק האציל הזה".