אחרי סדרה ארוכה של ניסיונות הברחת נשק בגבול מצרים, כעת כוחות צה"ל סיכלו ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול המזרחי עם ירדן. הרחפן שנשא 10 אקדחים אותר והוחרם על ידי הלוחמים

הברחות הרחפנים נמשכות: תצפיות צה"ל זיהו מוקדם יותר היום (שלישי) רחפן שחצה מהגבול המזרחי לשטח מדינת ישראל במרחב חטיבת יואב, בניסיון להבריח אמצעי לחימה. בעקבות הזיהוי, לוחמי צה"ל מחטיבת יואב בהכוונת תצפיתניות סיכלו את ניסיון ההברחה.

בדובר צה"ל אמרו כי הכוחות איתרו והחרימו את הרחפן – שנשא עשרה אקדחים. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.

עוד באותו נושא האתגר אחרי עזה: הברחות הרחפנים בגבול ישראל-מצרים עולים מדרגה

כזכור, בחודשים האחרונים נרשמו ניסיונות רבים להברחת נשק בגבול ישראל ומצרים, אשר מתבצעים באמצעות רחפנים. לוחמים שמשרתים בגזרה ובאוגדה 80, כולל תצפיתניות ובקריות שטח, ששוחחו עם סרוגים סיפרו על כך שהמציאות שם היא הרבה יותר קשה מעבר למדווח. הדיווחים של הלוחמים והלוחמות העלו טענה על כך שהפיקוד – הן של המשטרה, הן של הצבא והן של גורמי האכיפה בשטח – כמעט ולא מורגשות.