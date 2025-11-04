בהלווייתו של אל״מ אסף חממי ז״ל שנערכה היום, חשף אביו אילן דברים שבנו אמר לו עוד לפני שנחטף לעזה: "אם אני נופל בשבי – אני לא נכנס חי. ואל תעשו עליי עסקאות"

אילן חממי, אביו של אל"מ אסף חממי ז״ל, שגופתו הוחזרה מעזה במסגרת עסקת הפסקת האש, חשף היום (שלישי) בהלווייתו דברים שבנו אמר לו עוד לפני שנחטף על ידי מחבלי חמאס.

"‏אסף אמר לי בפירוש: אם אני נופל בשבי – אני לא נכנס חי", סיפר האב. "הייתה לו גם בקשה נוספת: אל תעשו עליי עסקאות".

אילן הוסיף בדמעות: "אסף, קיימנו את בקשתך בחלקה בלבד. כי לא נפלת לבד, ולא נכנסת לשבי לבד. ולכן נעשתה עסקה".

אל״מ טל אשור, מפקד היחידה הרב-ממדית וקודמו של חממי כמח״ט דרומית שגם החליף אותו בתפקיד מיד לאחר נפילתו, ספד לו בדמעות: "‏בשבת הארורה דהרנו כולם אל רעם התותחים. הייתי בטוח שאני בא לעזור לחבר, אבל השיחות והסרטונים החלו להגיע".

עוד המשיך את הספדו על חברו: "לא העליתי בדעתי שאגיע למצב שבו אני נדרש להילחם, כשהחבר הכי טוב שלי נחטף אחרי קרב חייו, ואלון, הבן שלך, לידי בחמ״ל. זה רגע שלא ניתן לתאר במילים – רגע של בוקס בבטן, של גיוס תעצומות נפש. אחי, אני מתחייב שעשיתי כל שביכולתי, ומקווה שתסלח לי שזה לא הספיק".