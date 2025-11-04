אילן חממי, אביו של אל"מ אסף חממי ז״ל, שגופתו הוחזרה מעזה במסגרת עסקת הפסקת האש, חשף היום (שלישי) בהלווייתו דברים שבנו אמר לו עוד לפני שנחטף על ידי מחבלי חמאס.

"‏אסף אמר לי בפירוש: אם אני נופל בשבי – אני לא נכנס חי", סיפר האב. "הייתה לו גם בקשה נוספת: אל תעשו עליי עסקאות".

אילן הוסיף בדמעות: "אסף, קיימנו את בקשתך בחלקה בלבד. כי לא נפלת לבד, ולא נכנסת לשבי לבד. ולכן נעשתה עסקה".

(צילום: חיים גולדברג\פלאש 90)

אל״מ טל אשור, מפקד היחידה הרב-ממדית וקודמו של חממי כמח״ט דרומית שגם החליף אותו בתפקיד מיד לאחר נפילתו, ספד לו בדמעות: "‏בשבת הארורה דהרנו כולם אל רעם התותחים. הייתי בטוח שאני בא לעזור לחבר, אבל השיחות והסרטונים החלו להגיע".

עוד המשיך את הספדו על חברו: "לא העליתי בדעתי שאגיע למצב שבו אני נדרש להילחם, כשהחבר הכי טוב שלי נחטף אחרי קרב חייו, ואלון, הבן שלך, לידי בחמ״ל. זה רגע שלא ניתן לתאר במילים – רגע של בוקס בבטן, של גיוס תעצומות נפש. אחי, אני מתחייב שעשיתי כל שביכולתי, ומקווה שתסלח לי שזה לא הספיק".