יעקב הרשקוביץ מונה לכתב החדש לענייני חרדים של קבוצת ישראל היום. יעקב שירת עד כה בצה"ל בשירות סדיר בגדוד החרדי נצח יהודה

מעזה לעיתונות. הלוחם החרדי יעקב הרשקוביץ ימונה לכתב החדש לענייני המגזר החרדי של קבוצת ישראל היום.

הרשקוביץ (21) הוא בוגר החינוך החרדי-חסידי של צאנז בנתניה. לפני שירותו הצבאי עבד בערוצי חדשות חרדיים ברשתות החברתיות השונות. בגיל 18 התגייס לנצח יהודה, במלחמת "חרבות ברזל" לחם בעזה ובלבנון, והשתחרר לאחרונה מצה"ל.

במהלך המלחמה, פרסם חמאס סרטון כביכול מחבל צלף בארגון הטרור יורה ביעקב ומחסל אותו, אולם במציאות הכדור פספס ויעקב ניצל.

יעקב הרשקוביץ אומר כי: "אני נרגש לסקר את הנושא החם ביותר במדינת ישראל – תחום החרדים, להביא את סיפורם של האנשים, המקומות והאמונות שמרכיבים את הפסיפס הפוליטי החרדי. אני מתכוון להשמיע ולהביא את כל הקולות מהשטח, ישירות לאחד מגופי התקשורת מהמובילים במדינה. ובתפילה לחדשות טובות".