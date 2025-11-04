חבר הכנסת אביחי בוארון וארגון “לביא” הגישו למפכ"ל דני לוי ולראש אגף המודיעין והחקירות מכתב התראה לפני עתירה בו הם דורשים לפתוח בחקירה נגד היועצת המשפטית לממשלה

ח”כ אביחי בוארון וארגון “לביא” הגישו היום (ג׳) באמצעות בא־כוחם, עו”ד יוסף בן ברוך, דרישת מיצוי הליכים דחופה לפתיחה בחקירה פלילית נגד היועצת המשפטית לממשלה, עו”ד גלי בהרב־מיארה, בחשד לביצוע עבירות של שיבוש הליכי חקירה, שימוש לרעה בכוח המשרה, מרמה והפרת אמונים.

המכתב הוגש לידי המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דני לוי, ולראש אגף המודיעין והחקירות, ניצב בועז בלט, בדרישה כי המשטרה תפתח בחקירה מיידית ותורה על תפיסת הטלפון הנייד של בהרב־מיארה, מחשש ממשי לשיבוש החקירה ולהשמדת ראיות.

הפנייה מתייחסת להתנהלות היועמ”שית בפרשת הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר־ירושלמי, החשודה בעבירות של שיבוש וטיוח בדיקת ההדלפה החמורה. על פי הנטען, עו”ד בהרב־מיארה הייתה מעורבת אישית בהחלטות מרכזיות בפרשה, למרות ניגוד עניינים מובהק, ובכך חרגה מסמכותה ופעלה לכאורה באופן שפגע במהלך החקירה.

במכתב נכתב בין היתר: “מצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מנהלת בעצמה חקירה הנוגעת לגורמים שפעלו תחתיה, כאשר גם פעולותיה מצויות בלב האירועים – הוא מצב פסול מן היסוד. מדובר בניגוד עניינים מובהק המערער את אמון הציבור ומחייב פתיחה בחקירה פלילית מיידית.”

עוד נטען כי ההחלטה של היועמ”שית שלא לתפוס את הטלפון הנייד של תומר־ירושלמי, חרף התרעות מוקדמות, הביאה לאובדן ראיה מרכזית בפרשה, דבר המחזק את החשד לשיבוש חקירה ולניסיון טיוח.

בסיום ההודעה נכתב כי אם המשטרה לא תפתח בחקירה באופן מיידי, בכוונת ח”כ בוארון וארגון לביא לעתור לערכאות המוסמכות כדי להבטיח חקירה עצמאית ויסודית.