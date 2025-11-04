אחריו שלוין הודיע על מינוי של נציב הביקורת על השופטים, אשר קולה לחקירת פרשת שדה תימן, מגיב השופט: ". הנציב מסכים לקבל עליו את התפקיד ככל שיוחלט להטילו עליו, בכפוף לכל דין"

בתגובה למכתב של שר המשפטים יריב לוין שפורסם מוקדם יותר בסרוגים, מסר נציב התלונות על שופטים, השופט (בדימוס) אשר קולה את התייחסותו, בו הוא מסכים לקבל על עצמו את חקירת הפצ"רית בפרשת שדה תימן:

"הנציב אינו מביע עמדה בעניין המניעות של היועצת המשפטית לממשלה ולא בעניין סמכות השר. הנציב מסכים לקבל עליו את התפקיד ככל שיוחלט להטילו עליו, בכפוף לכל דין".

כזכור, מוקדם יותר היום שר המשפטים יריב לוין החליט להטיל את חקירת הדלפת הסרטון על ידי הפצ"רית בפרשיית שדה תימן, על נציב תלונות הציבור על שופטים השופט בדימוס אשר קולה. את הדברים הודיע לממלא מקום נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ.

לדברי לוין: "אני סבור כי נציב תלונות הציבור על שופטים, הן כמוסד והן באופן אישי, עונה באופן המיטבי לנדרש במקרה זה. מינויו יזכה לאמון ציבורי רחב, ההכרחי בנסיבות בהן אנו מצויים"