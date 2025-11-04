רפאל הלר, מוזיקאי צעיר מירושלים, משיק את האלבום "אבא" – סיפור אמונה ומוזיקה מרגש שמוכיח שאפשר לקום מהרחוב לבמה. הכירו את סיפורו המלא

בימים אלו יוצא לאור אלבום EP חדש עם שלושה שירים של הזמר והיוצר רפאל הלר, בן ה-23, הידוע גם כרפא'. רפא', יליד ירושלים, יוצר מוזיקה בסגנון ייחודי שמכנה אותה 'רוקנרול מחניודה' – שילוב מחוספס של רוק, רחוב ואמונה. האלבום החדש מסמן נקודת ציון במסעו האישי, ממצוקות הנעורים ועד לבמה המוזיקלית.

רפא' נולד לבית חרדי בירושלים, אך דרכו אל האלוקים הייתה שונה מהמקובל. כבר בילדותו הרגיש זר במסגרות החינוכיות הרגילות, והמערכת תייגה אותו כנער בסיכון – אחד מ'נערי השוליים' של 'דור הריטלין'. למרות זאת, הוריו נלחמו עליו בכל דרך אפשרית, ולא ויתרו על בנם.

צפו בסרט הקצר\EP של רפא' – אבא:

ילדות בין סמטאות לרכיבות סוסים

הגיטרה והמוזיקה הפכו למפלטו של רפא'. הוא בילה את רוב זמנו בסמטאות שכונת נחלאות התוססת, או ברכיבה על סוסים בהרי ירושלים וביערות הסביבה. קומזיצים עם נערי הרחוב של העיר היו חלק משגרתו, שם מצא קהילה אלטרנטיבית שנתנה לו תחושת שייכות.

אינספור הסתבכויות ליוו את נעוריו, עד שפרוץ המלחמה באוקטובר 2023 שינה הכול. הוריו החליטו לעקור לאילת, בתקווה להרחיק אותו מהרחוב. שם, רפא' התחיל לעבוד בדוכני מזון, הרחק מהחלום המוזיקלי שבער בו, אך עדיין חלם להופיע ולהגשים את שאיפותיו.

נקודת מפנה: מפגש עם המפיק אלי קשת

המפנה הגיע במפגש קסום עם המפיק המוזיקלי אלי קשת, שמאחוריו הפקות לאמנים גדולים כמו עדן בן זקן, קובי פרץ וששון שאולוב. קשת זיהה את הפוטנציאל ברפא' ושכנע את הוריו להשקיע את כל חסכונותיהם בחלום של בנם. ההשקעה הזו הייתה הימור על שינוי דרך – תקווה שרפא' ייקח את עצמו בידיים.

החיבור עם קשת הוליד אלבום בכורה מסקרן בסגנון 'רוקנרול מחניודה' – מוזיקת רחוב אמונית מחוספסת שמשלבת השפעות ירושלמיות אותנטיות. במקביל, חודש הקשר עם נתנאל שטרן, יזם עסקי ששימש בעבר כמדריך רחוב של רפא'. שטרן לקח עליו חסות והחל לקדם את הפרויקט באופן מקצועי.

מיני-אלבום "אבא": דיאלוג אישי עם היצירות

שטרן גייס את הבמאי והמפיק עוזי ג'ורג', ויחד הם החלו להקליט גרסאות כיסוי ללהיטים מוכרים, לצד עבודה על אלבום הבכורה. מתוך תהליך היצירה נולד מיני-אלבום בשם "אבא", שיוצא היום וכולל שלוש יצירות של אמנים ידועים: אביתר בנאי, אמיר דדון, נתן גושן ושיר זוארץ.

המכנה המשותף לשירים הוא הדיאלוג עם 'אבא' – בין אם אב גשמי או רוחני. רפא' והצוות האמנותי העניקו לכל כיסוי אמירה אישית, מרגשת ובסגנון יוצא דופן שמשקף את מסעו הפנימי. האלבום הזה קודם לסינגל המקורי הראשון של רפא', "ילד ירושלמי", ומציע הצצה לעולמו.

מסע בין אמונה לחלומות: סרט מוזיקלי חדש

מוזמנים לצפות בסרט מוזיקלי באורך 15 דקות שמביא את סיפורו של רפא' – מאורח חייו, דרך הוויב הייחודי ועד למסע בין אהבה למוזיקה, רוח, אמונה וחלומות. הסרט משלב קטעים מהאלבום ומציג את הדרך שבה נער בסיכון הפך למוזיקאי נשמה, מלא תקווה והשראה.

סיפורו של רפא' הוא עדות לכוחה של המוזיקה לשנות חיים. עם יציאת "אבא", הוא מזמין את כולנו להצטרף לדיאלוג האישי שלו – ולהאמין שגם מסמטאות הרחוב אפשר להגיע לבמה הגדולה.