תושב מעלה אדומים ותושב מזרח ירושלים נעצרו בשני מקרים שונים בחשד שהסיעו שוהים בלתי חוקיים תמורת תשלום. בחקירתם, טענו כי ״רק לקחו טרמפיסטים״

במהלך פעילות מבצעית של לוחמי מג"ב ברחבי ירושלים ביממה האחרונה, נפתחו שתי חקירות בתחנת עוז במחוז ירושלים, לאחר שבשני מקרים שונים, אותרו כלי רכב שהסיעו שוהים בלתי חוקיים והסתירו אותם בתאי מטען.

באחד המקרים, בפעילות יזומה של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים סמוך למעבר א-זעיים, התקבל דיווח על רכב חשוד שנצפה מסיע שב"חים באזור.

הלוחמים איתרו את הרכב, עצרו אותו לבדיקה, ובמהלך החיפוש הופתעו לגלות חמישה שוהים בלתי חוקיים שהוסלקו בתא המטען כשהם מכוסים בשמיכה.

הנהג, תושב מעלה אדומים בשנות ה-50 לחייו, נעצר יחד עם חמשת הפלסטינים השוהים הבלתי חוקיים. מהחקירה הראשונית עלה כי החשוד גבה מהנוסעים תשלום בעבור ההסעה, אף שטען בחקירתו כי ״רק לקח אותם כטרמפיסטים״.

במקרה נוסף שאירע בדרום העיר ירושלים, במהלך פעילות מבצעית נוספת של לוחמי מג״ב, נעצר תושב מזרח ירושלים כשברכבו נתפסו שישה שב"חים, גם הם מוסתרים בתא המטען.

הנהג והנוסעים שנעצרו על ידי הלוחמים, הועברו לחקירה בתחנת עוז. חקירת המקרים נמשכת.

*שוהים בלתי חוקיים שנכנסים לישראל שלא כחוק עלולים לשמש תשתית לפעילות פלילית ואף ביטחונית. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות כלפי כל מי שיסייע להסעת שב"חים המסכנת את ביטחון הציבור.*