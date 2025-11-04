בתגובה למכתבו של שר המשפטים יריב לוין, המבקש למנות את השופט בדימוס אשר קולה לחקור את הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, במקום היועמ"שית, התנועה לאיכות השלטון מסרה: "לא נאפשר ליריב לוין להשתלט על סמכויותיה של היועמ"שית"
לדבריהם "המהלך של שר המשפטים למנות את השופט בדימוס אשר קולה לנהל את חקירת פרשת שדה תימן הוא ניסיון בלתי חוקי לחדור לתחום סמכויותיה של היועצת המשפטית לממשלה. התנועה לאיכות השלטון דורשת מהיועמ"שית להמשיך בחקירה ולא לאפשר שום התערבות פוליטית פסולה בהליכי החקירה."
מנגד, מהתנועה למשילות ודמוקרטיה נמסר: "מדובר בהחלטה מקצועית ועניינית, המחזקת את אמון הציבור ואשר תאפשר חקירה ותביעה היורדת לשורש האמת בפרשת עלילת שדה תימן ונגזרותיה מסמרות השיער. לוחמי צה"ל וכוחות הביטחון הגיבורים, אזרחי ישראל ראויים לדעת את האמת בפרשה הנוראה הזו ושהצדק לא רק ייעשה אלא גם ייראה."
מוקדם יותר היום פרסמנו בסרוגים את מכתבו של השר לוין בו כתב כי השופט בדימוס הסכים לקבל על עצמו את התפקיד, אולם הנושא צפוי להגיע לבג"ץ.
המאפיה עם הראש החלוד עוד תולים תקווה בעבריין הבניה שיחפה עליהם
האם עבריין הבניה שנמצאה בראש המערכת הרקובה ישתתף ויתן יד שלא על פי החוק בכדי להציל את עורם של ראשי העבריינים החלודים או יבין שיש גבול והגיע הזמן לעצור...
האם עבריין הבניה שנמצאה בראש המערכת הרקובה ישתתף ויתן יד שלא על פי החוק בכדי להציל את עורם של ראשי העבריינים החלודים או יבין שיש גבול והגיע הזמן לעצור את הטרוף של כל המערכות במדינה ועצירת השתלטות העבריינת במערכת הפרקליטות והמשפטהמשך 11:57 04.11.2025
