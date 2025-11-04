פרשת שדה תימן: חדשות 12 הצמידה אבטחה לגיא פלג

חברת חדשות 12 הצמידה מאבטח אישי לעיתונאי גיא פלג שפרסם את התיעוד משדה תימן, זאת על רקע פרשת מעצרה של הפצ"רית.
פלג שמותקף ברשתות החברתיות קיבל גיבוי לאחרונה מהשדרנית ענת דוידוב שאמרה בשידור: "ענת דוידוב על הקולגה גיא פלג: "פלג מותקף מכל עבר ברשתות גם על ידי עיתונאים מהבית, חבריו ל'חדשות 12'. גיא הוא עיתונאי ישר ואמיץ. אם היה לו ספק, הקל שבקלים, שמשהו בסיפור הזה הוא לא נכון הוא לא היה מפרסם – כל ההתנפלות הזו היא מיותרת".
בימים האחרונים שיגרו בחדשות 12 מכתבי התראה לפני תביעה למגיש ערוץ 14 ינון מגל, איש התקשורת אלי ציבורי והדוגמנית והמשפיענית נטלי דדון.
מדובר במכתבי התראה לפני תביעה בגין פרסום דברי לשון הרע חמורים ושקריים כלפי חברת החדשות וכלפי כתב המשפט גיא פלג. במכתבים מצוין כי הם נשלחו לאנשי התקשורת בשורת פרסומים ברשתות החברתיות, שבהם הושמצה חברת החדשות והכתב גיא פלג באופן מכוון, ובהם נטען כי העלילו עלילת דם על חיילי צה"ל ולוחמיו. בימים הקרובים ישלחו מכתבי התראה ויוגשו תביעות נגד אנשים וגופים נוספים שהאשימו את חדשות 12 בעלילת דם
במכתבי התראה טרם נקיטת ההליכים המשפטיים ששוגרו בידי המחלקה המשפטית של חברת החדשות, עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן ונוי הדר , נכתב כי: "ממועד פרסום הדיווח החדשותי ועד היום מתנהל נגד חברת החדשות ומר פלג מסע הסתה פרוע המבוסס על שקרים בוטים ודיסאינפורמציה, ולפיו הם העלילו כביכול עלילת דם כנגד חיילי צה"ל".
עוד נכתב במכתבים: "זאת, חרף העובדה שהדיווח החדשותי עסק בחשדות שנחקרו באותה העת על ידי המשטרה הצבאית, ונדונו על ידי בית הדין הצבאי בהליכי מעצר שבהם מעצרם של אנשי המילואים הוארך פעם אחר פעם, והעובדה שהחקירה הובילה להגשת כתב אישום חמור כנגד חיילי המילואים בו מיוחסות להם עבירות אלימות חמורות במיוחד".
מממ
שוב הנדסת תודעה כאילו הימין אלים. בעוד שהשמאל נוהג כבר שלוש שנים באלימות מילולית ופיזית , שורף כבישים , מנפץ מכוניות כשהילים בפנים , ומפרק ושורף בית של זקן באיילון,...
שוב הנדסת תודעה כאילו הימין אלים. בעוד שהשמאל נוהג כבר שלוש שנים באלימות מילולית ופיזית , שורף כבישים , מנפץ מכוניות כשהילים בפנים , ומפרק ושורף בית של זקן באיילון, מכה שוטרים ודורס מפגיני ימין .... גדלנו לא נופלים בזה .... גיא פלג יחיה עם עצמו עם זה שחייל שלח יד בנפשו בגלל החקירה , בעינויי הדין למשפחות ... (ואולי זה לא יזיז לו כי הם מהימין...) בכל אופן הוא לא ראוי ליחס כלשהו אלא להעמדה לדין אם ידע שהסרטון מבושל וערוך. העמדה לדין על פגיעה במדינה בזמן מלחמההמשך 11:36 04.11.2025
מרש
מה אבטחה? צריך להצמיד חו לידיים אזיקים!11:33 04.11.2025
יהודי
גיא פלג לכלא , הגיע הזמן !!! אגב, שמעתי שלא שירת בצבא, וכי הוא לא אקדמאי... האם זה נכון ?! שאלה : האם גיא פלג יהודי ביכלל ?!11:48 04.11.2025
ישראלי
גיא פלג חייב לשבת בכלא, כנל כל מי שאישר את הקרנת הסירטון המבושל מבלי שבדקו את אמינות הסירטון. וגם, ישראל בזמן מילחמה, העלילה נגד לוחמי צהל היא מגה פיגוע...
גיא פלג חייב לשבת בכלא, כנל כל מי שאישר את הקרנת הסירטון המבושל מבלי שבדקו את אמינות הסירטון. וגם, ישראל בזמן מילחמה, העלילה נגד לוחמי צהל היא מגה פיגוע נגד צהל ומדינת ישראל, הגבירה האנטישמיות בעולם, ושונאי ישראל משתמשים בסירטון השיקרי וממשיכים להעליל על צהל ועל ממשלת ישראל !!!??? אין מחילה !!! ערוץ 12 מתנהגים כסניף אלג'זירה, גם פרסמו את קמפיין ההרעבה בעזה, ועוד ... ! אשמח אם ערוץ 12 יסגר והכתבים שם ירעבו ללחם !המשך 11:46 04.11.2025
יהודי
ישראלי
מרש
