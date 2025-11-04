פרשת שדה תימן: חדשות 12 הצמידה אבטחה לגיא פלג

מדובר במכתבי התראה לפני תביעה בגין פרסום דברי לשון הרע חמורים ושקריים כלפי חברת החדשות וכלפי כתב המשפט גיא פלג. במכתבים מצוין כי הם נשלחו לאנשי התקשורת בשורת פרסומים ברשתות החברתיות, שבהם הושמצה חברת החדשות והכתב גיא פלג באופן מכוון, ובהם נטען כי העלילו עלילת דם על חיילי צה"ל ולוחמיו. בימים הקרובים ישלחו מכתבי התראה ויוגשו תביעות נגד אנשים וגופים נוספים שהאשימו את חדשות 12 בעלילת דם

במכתבי התראה טרם נקיטת ההליכים המשפטיים ששוגרו בידי המחלקה המשפטית של חברת החדשות, עוה"ד ד"ר ישגב נקדימון, דקלה בירן ונוי הדר , נכתב כי: "ממועד פרסום הדיווח החדשותי ועד היום מתנהל נגד חברת החדשות ומר פלג מסע הסתה פרוע המבוסס על שקרים בוטים ודיסאינפורמציה, ולפיו הם העלילו כביכול עלילת דם כנגד חיילי צה"ל".

עוד נכתב במכתבים: "זאת, חרף העובדה שהדיווח החדשותי עסק בחשדות שנחקרו באותה העת על ידי המשטרה הצבאית, ונדונו על ידי בית הדין הצבאי בהליכי מעצר שבהם מעצרם של אנשי המילואים הוארך פעם אחר פעם, והעובדה שהחקירה הובילה להגשת כתב אישום חמור כנגד חיילי המילואים בו מיוחסות להם עבירות אלימות חמורות במיוחד".