יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי החמאס בעזה, אלפים הגיעו לבית העלמין הצבאי בקריית שלום להלווייתו של אל"מ אסף חממי ז"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד: "נלחמת בחירוף נפש – ונפלת מות גיבורים"

יומיים אחרי שגופתו הושבה משבי החמאס בעזה, החלל החטוף אל"מ אסף חממי ז"ל הובא למנוחות היום (שלישי) בבית העלמין הצבאי בקריית שלום. בהלוויה השתתפו בין היתר נשיא המדינה יצחק הרצוג, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, והרמטכ"ל הרצי הלוי.

ההלוויה נפתחה בהשמעת ההקלטה מקולות הקשר של חממי בבוקר ה-7 באוקטובר בפתח הלחימה בעוטף עזה. "מאחורי המדים עמד אדם עם ענווה גדולה. אסף לא היה רק לוחם בשדה הקרב, הוא היה סמל לערכי המסירות, האהבה והאמונה בצדקת הדרך. למשפחה הוא היה עמוד התווך, כשהוא ידע להעניק לכולם תחושה של ביטחון ושייכות" אמרו. "לצד הכאב והצער על כך שאתה לא פה, תדע שהותרת אחריך מורשת והשראה רבה שממשיכה ללוות את כולנו".

עוד באותו נושא מפקד החטיבה של אסף חממי נפרד: "סמל להקרבה ולמנהיגות" 10:45 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נשיא המדינה יצחק הרצוג הספיד את חממי: "הנה שבת אלינו אחרי יותר משנתיים בידי המרצחים. שנתיים אחרי אותו בוקר ארור, בו היית הראשון לדעת שזה מלחמה. וכמו תמיד אצלך, היית הראשון להגיע, לחתור למגע, לשעוט קדימה ולהסתער על האויב. נלחמת בכל הכוח, בחירוף נפש, שכם אל שכם עם פקודיך – תומר וקיריל ז״ל, להצלת חייהם של תושבי קיבוץ נירים וכל תושבי הנגב המערבי; ונפלת יחד איתם – מות גיבורים – בקרב של כוחות האור נגד החושך.

הרצוג סיפר כי "אמנם לא הכרתי את חממי בחייו, אבל מאז נפילתו וחטיפתו, כל העם למד והבין באיזה אובדן עצום מדובר. אסף היה מפקד נערץ, והתרגשתי עד עמקי נשמתי שרק לאחרונה הגיע אלי בקשת חנינה של חייל שלו עם המלצה שלו – בה היה אפשר לראות מי הבנאדם, שהוא מבקש להעניק לפקודו הזדמנות שנייה. אנחנו זקוקים לעוד לוחמים ומנהיגים כמו אסף חממי. אלה האנשים שהעם נושא אליהם את עיניהם, באמונה ובתקווה".

עוד פנה לבני המשפחה: "ספיר, אלה, אלון וארבל, אילן, קלארה, איתן וכל המשפחה – זכינו להכיר אתכם, והתרגשנו מהאור והתקווה שהמשפחה שלכם משקפת, וכן מכל מיזמי ההנצחה. אני יודע שאין דבר שירפא את השבר והכאב הנורא, אבל אני מקווה שבסגירת המעגל הזו יש מעט נחמה. 3 פעמים השכול פקד אתכם לאורך הדורות, ואני מתפלל שלא תדעו עוד צער וכאב. כנשיא מדינת ישראל, אני מצדיע לכם ומרכין ראש בפניכם – ומתחייב שמורשתו של אסף תהיה תמיד לנגד עינינו וחקוקה בלב הדורות הבאים".

הרמטכ"ל: "נוח בשלום גיבור מלחמה, הניצחון הושג"

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בהספדו כי חממי הפגין "שילוב מדויק של עוז רוח וקור רוח, גם ברגעים הקשים ביותר בשדה הקרב, עד טיפת הדם האחרונה. הובלת את הקרב בפיקוד מלפנים, מגלם בגופך את תמצית רוחו של צה"ל, את כל מה שהובלת את לוחמיך לממש".

"בשדות נירים נאסף היבול גם העונה. בית אריזה חדש לאבוקדו נחנך, ועבודות ההקמה של מאגרי המים מתקדמות במרץ. משפחות נכנסו אל בתים חדשים שנבנו בין שבילי הקיבוץ ובידיהן תינוקות שיגדלו בבית שאתה ולוחמיך הבטחת את תקומתו. נוח בשלום גיבור מלחמה, כי הניצחון הושג, ואנחנו ממשיכים להילחם כדי להמשיך ולנצח" הוסיף. "אני מבטיח לך שהניצחון הושג מתוך עוצמת הלכידות של צבא העם והעם, ימשיך להעניק לנו את הכוח להמשיך ולבנות, לצמוח וגם להילחם באותה לכידות הכרחית לקיומנו. אנחנו נישא מכאן את הציווי 'להיות טובים – להיות חממי', עד הנצח".

האם קלארה: "הותרת אחריך אור עד אין קץ"

האם קלארה נפרדה בהספד מבנה שהושב למנוחות: "אסף הגיע הביתה – לא לבית שרצינו, אבל הוא הגיע לנוח. אני עומדת כאן כואבת, מנסה להכיל את הרגע שאף אם לא אמורה לעמוד בו – הרגע שבו אני מספידה אותך, בני הבכור, שבו אני קוברת אותך, שבו תחזור לא לחיבוק אוהב – אלא לקבורה. יש רגעים שבהם הזמן עוצר והלב שומע עוד לפני שהשכל מבין. אחרי שנתיים ארוכות של המתנה, תקווה, תפילה ודממה, בננו האהוב, שהדרגות לא שיחקו אצלו תפקיד, גיבור ישראל שנפל בקרב הירואי – שב הביתה למולדת".

"אני מנסה לעכל את הכאב שנמשך 758 ימים, אבל איך אפשר בכלל לכתוב לך הספד במקום ברכה? איך אאסוף את השברים כשהלב והראש מסרבים לקבל? מי יכתוב לי שוב ברכה ליום ההולדת, שמספיקה כדי להפוך את היום לטוב יותר? ואז שוב אותה דפיקה ארורה בדלת, וקול המבשר: 'מנעי קולך מבכי'. חזרת הביתה עטוף בדגל ישראל ובאהבה אינסופית של עם שלם שבוכה איתנו".

עוד באותו נושא "כמו שר צבא דוד": לזכרו של אל"מ אסף חממי הי"ד 11:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"אני מצטערת שלא הייתי ברגעים האחרונים. אם רק יכולתי לעלות לעננים ולהגיד לך – הותרת אחריך אור עד אין קץ. ועדיין 8 חטופים נותרו – צריך להחזיר אותם עכשיו" סיכמה. "הבוקר לא היה קל, לא רציתי לאכזב אותך. הזכרת לכולנו שההשפעה לא נמדדת בתפקיד, אלא בצניעות וביכולת לגעת בלבבות גם בלי לומר מילה. ידעת להגיד מילים טובות, והמילים שלך ממשיכות לחיות בנו. תודה לך, בן אהוב שלנו, על הרקמה האנושית שאספת סביבך, שממשיכה לעטוף אותנו באור ואהבה. אין אהבה גדולה מאהבה של אמא. אוהבת אותך ולא מפסיקה לעולם להתגעגע".

חממי ז"ל היה מפקד החטיבה הדרומית באוגדת עזה בתחילת מלחמת "חרבות ברזל", והוא נהרג בקרב ליד קיבוץ נירים ב-7 באוקטובר 2023. בצה"ל אמרו אמש כי "אסף ז״ל, היה מהראשונים להגיע לאזורי הקרבות ולהילחם, והיה הראשון להכריז מלחמה". הוא היה בן 40 בנופלו, והותיר אחריו הורים ואח, אישה ושלושה ילדים.