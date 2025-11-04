יהודה שמעה הוציא את 'שיר מזמור לאסף' – שיר הנצחה מרגש לאל"מ אסף חממי הי"ד, גיבור מלחמת 7 באוקטובר. סיפור על עוז, אמונה ועמוד אש לפני המחנה

היום (שלישי), מובא למנוחות אל"מ אסף חממי הי"ד, אחרי שנלחם במחבלים בני עוולה בשבעה באוקטובר, נפל בקרב וגופתו נחטפה לעזה. אחרי 758 היא הושבה בעסקה. לזכרו של חממי הי"ד, המוזיקאי יהודה שמעה הוציא את השיר "שיר מזמור לאסף". "הוא היה עמוד אש לפני המחנה", אומר שמעה.

האזינו לשירו של יהודה שמעה – "שיר מזמור לאסף":

"כששמעתי אז את כל הכתבות על המקרה של אסף," מספר יהודה שמעה, "על לוחם גיבור שכל חשיבות אזרחי העם היו לפניו וראה את עצמו כשליח ציבור שלם – הרגשתי שאני שומע סיפור תנכ"י. כמו שר צבא דוד. הוא היה עמוד אש לפני המחנה, דמות נדירה של ענווה וגבורה. זה נגע בי מאוד, בכל העם, בכל המגזרים."

מתוך תחושת שליחות והתרגשות גדולה, כתב יהודה את "שיר מזמור לאסף". את השיר הפיק מוזיקלית אבשלום דריקס, והשניים פנו אל אביו של אסף ז"ל כדי לשתף אותו במהלך ולהנציח את דמותו: "ידענו שאנחנו נוגעים בנושא רגיש, אבל הרגשנו חובה להעביר הלאה את רוחו של אסף".

"כך, דרך המוזיקה", הם ממשיכים, "אנחנו מעניקים רובד נוסף להמשך פועלו ולזכרו של אדם מיוחד, שהרבה מהעם לא הספיק להכיר."

אל"מ אסף חממי הי"ד היה ממפקדי צה"ל הבולטים בדורו – איש משפחה למופת, מפקד נערץ ולוחם מהשורה הראשונה. ביום נפילתו יצא בראש חפ"ק הגדוד שלו להגן על קיבוץ נירים, כשהוא מכריז בקשר: "מלחמה!"

קריאתו האמיצה הדהדה ברחבי הגזרה והפכה לסמל של עוז, אחריות ומנהיגות. אסף קשר את גורלו עם גורל עמו ונפל כשהוא מקיים את שליחות חייו – להגן על המולדת.

יהי זכרו ברוך.