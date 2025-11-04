טיוטת החלטה חדשה של מועצת הביטחון מציעה כי רצועת עזה תנוהל תחילה בידי כוח בינלאומי זמני, ולאחר תקופת שיקום של כשנתיים תועבר האחריות לרשות הפלסטינית • לפי המסמך, יוקם גוף בינלאומי לפיקוח על השיקום והביטחון ברצועה, בתיאום עם ישראל ומצרים

טיוטה חדשה של מועצת הביטחון באו"ם, שפורסמה בימים האחרונים, מציעה מהלך שבו רצועת עזה תנהל על ידי כוח בינלאומי לתקופה של כשנתיים, עד סוף 2027 ולאחריה האחריות תועבר לרשות הפלסטינית. מדובר במסמך ראשוני שטרם אושר, אך הוא מציג את הלך הרוח לאחר חודשים של שיחות מאחורי הקלעים בין ארצות הברית, קטר, מצרים וטורקיה.

על פי הנוסח, יוקם גוף מעבר בשם "המועצה לשלום" (Board of Peace – BoP), שינהל את הרצועה בפועל בתקופת הביניים. הגוף יפקח על שיקום עזה, תיאום הסיוע ההומניטרי והובלת רפורמות אזרחיות, עד להעברת האחריות לרשות הפלסטינית. תחתיו תפעל "ועדה פלסטינית", שתורכב מתושבי הרצועה ותרכז את ניהול השירותים האזרחיים שכזכור כיום גם לאחר כשנתיים שלך לחימה עדיין נשלטת על ידי חמאס.

עוד באותו נושא סמוטריץ' שוב מבטיח: לא נאפשר שיקום בעזה כל עוד חמאס לא פורק 16:04 | חדשות סרוגים 4 0 😀 👏

בנוסף, מוצע להקים כוח ייצוב בינלאומי זמני (ISF) שיפעל בשטח עזה בתיאום עם ישראל ומצרים. הכוח יורשה לפעול באמצעים נרחבים לשמירת הביטחון, לפירוק תשתיות הטרור ולמניעת חידוש פעילות צבאית מצד ארגונים חמושים. לצד זאת, תוקם משטרה פלסטינית מאומנת שתפעל תחת פיקוח בינלאומי.

בתחום הכלכלי, ההצעה כוללת הקמת קרן בינלאומית לשיקום עזה, שתנוהל על ידי הבנק העולמי ומדינות תורמות. המימון יוקצה לשיקום תשתיות, חידוש אזורי תעשייה וסיוע הומניטרי, תוך פיקוח הדוק שימנע העברת כספים לגורמים חמושים. לפי הטיוטה, תקופת המנדט של הגוף הבינלאומי תימשך עד 31 בדצמבר 2027.