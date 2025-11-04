מסעדת טוקיו בערד – מקום עם נשמה: ארוחות בוקר מפנקות, פיצה עשירה וגלידות טבעיות, באווירה משפחתית וחמה כבר 46 שנה. אל תפספסו

פיצה טוקיו בערד – לא מה שחשבתם. אלכס דוידסון עלה אי שם בשנות השבעים מארגנטינה ארצה עם הוריו, אחיו ואחותו. תחילה התיישבה המשפחה באשדוד והיה להם עסק של פיצה. לא רחוק מהם היה חבר נוסף של המשפחה ולו עסק של גלידה בייצור עצמי. קוריטו היה שמו.

עברו השנים ומשפחתו של אלכס עוברת לערד ומקימה שם עסק. את שם העסק לקחו מהחבר קוריטו עם שינוי קטן. טוקיו.

46 שנות אנרגיה צעירה

46 שנה כבר עובד המקום הנפלא הזה ולא נס ליחו. כמו בן 18, אלכס רץ בין השולחנות במרכז המסחרי של ערד, רושם את ההזמנה, נכנס למטבח, מכין בעצמו את הקפה וממהר ללקוח הבא. את רובם הוא מכיר והם אותו.

מקום משובח בהחלט. השם מטעה. זו לא פיצה וגם לא טוקיו. גם לא אוכל יפני. ארוחות בוקר שלא מביישות מלון של חמישה כוכבים במחיר הכי שפוי שיש. מאפים, פיצה לבנה ואפילו שקשוקה ארגנטינאית.

אלכס מכין את הקפה כמו את שאר הדברים מכל הלב בכוס רותחת כמו שצריך עם כוס מים מפנקת ליד. הפיצה עשירה ברמות, השירות אדיב ונעים ומחבק.

מפעל גלידות טבעי לצד בית הקפה

לצידו של בית הקפה/פיצה הקים אלכס עם אחיו מפעל של ממש לגלידות בייצור עצמי. הכל טבעי ללא חומרים משמרים. המגוון עצום וטעמים או בגביע או בכוס.

אז בפעם הבאה אל תעשו זאת בדרך ל.. או מ… שווה לנסוע במיוחד עד שם. טוקיו בערד של הכרתם. כשר בהשגחת הרבנות המקומית.