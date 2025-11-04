שר המשפטים יריב לוין החליט להטיל את חקירת הדלפת הסרטון על ידי הפצ"רית בפרשיית שדה תימן, על נציב תלונות הציבור על שופטים השופט בדימוס אשר קולה.
את הדברים הודיע לממלא מקום נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ. במכתב ששלח היום (שלישי) נכתב עוד כי השופט בדימוס אשר קולה הסכים לתפקיד: "לאחר ששקלתי את הנושא בכובד ראש, ולאחר שקיבלתי את הסכמתו לקבל על עצמו את התפקיד כאמור, בכוונתי להטיל את התפקיד על נציב תלונות הציבור על שופטים, כב' השופט בדימוס אשר קולה, באופן שהנציבות תתן לו את כלל השירותים הנדרשים לשם ביצוע התפקיד."
לדברי לוין: "אני סבור כי נציב תלונות הציבור על שופטים, הן כמוסד והן באופן אישי, עונה באופן המיטבי לנדרש במקרה זה. מינויו יזכה לאמון ציבורי רחב, ההכרחי בנסיבות בהן אנו מצויים".
היועמ"שית, שטוענת שאינה מצויה בניגוד עניינים, צפויה להתנגד למהלך.
השופט קולה חייב להמליץ על הדחות השופטות יפעת אונגר והילה גורביץ מכהונתן
כנגד שתי השופטות הללו הוגשו תלונות רבות, ע"י אנשים שונים, אך, למרות זאת, הן, עדיין, מכהנות. השופט קולה חייב להמליץ בפני הועדה לבחירת שופטים על הדחתן מכהונתן.11:19 04.11.2025
רונן
יריב לוין העבריין שיחד עם חבר מרכז הליכוד עזרא גבאי ארגן קומבינה לביטוח של עובדי ההסתדרות עם רווח אישי של עשרות מליוני שקלים חייב להיות מאחורי סורג ובריח יחד עם...
יריב לוין העבריין שיחד עם חבר מרכז הליכוד עזרא גבאי ארגן קומבינה לביטוח של עובדי ההסתדרות עם רווח אישי של עשרות מליוני שקלים חייב להיות מאחורי סורג ובריח יחד עם שותפיו מההסתדרות , רכבת, נמלים ואחרים ששודדי את אזרחי המדינה ללא בושה. הגיע הזמן שיריב לוין המושחט יפסיק להסתתר מאחורי החסינות בזמן שהוא גונב את המדינההמשך 11:41 04.11.2025
תשבו שבעה ... על המדינה .... רצוי בחו"ל
הלך הזרזיר אצל העורב ... מצא מין את מינו ... עם כיפה על הראש השחיתות היא אידאולגיה ...11:24 04.11.2025
רונן
תשבו שבעה ... על המדינה .... רצוי בחו"ל
