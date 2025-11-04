שר המשפטים יריב לוין החליט להטיל את חקירת הדלפת הסרטון על ידי הפצ"רית בפרשיית שדה תימן, על נציב תלונות הציבור על שופטים השופט בדימוס אשר קולה. השופט הסכים לתפקיד

את הדברים הודיע לממלא מקום נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ. במכתב ששלח היום (שלישי) נכתב עוד כי השופט בדימוס אשר קולה הסכים לתפקיד: "לאחר ששקלתי את הנושא בכובד ראש, ולאחר שקיבלתי את הסכמתו לקבל על עצמו את התפקיד כאמור, בכוונתי להטיל את התפקיד על נציב תלונות הציבור על שופטים, כב' השופט בדימוס אשר קולה, באופן שהנציבות תתן לו את כלל השירותים הנדרשים לשם ביצוע התפקיד."

לדברי לוין: "אני סבור כי נציב תלונות הציבור על שופטים, הן כמוסד והן באופן אישי, עונה באופן המיטבי לנדרש במקרה זה. מינויו יזכה לאמון ציבורי רחב, ההכרחי בנסיבות בהן אנו מצויים".

היועמ"שית, שטוענת שאינה מצויה בניגוד עניינים, צפויה להתנגד למהלך.

