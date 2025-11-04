התובע בפרשת שדה תימן, סגן אלוף בפרקליטות הצבאית, הוצא לחופשה כפויה ונחקר בחשד למעורבות בהדלפת חומרי חקירה. ממלא מקומו מונה עד לסיום הבדיקה

התובע בפרשת שדה תימן, קצין בדרגת סגן אלוף המשמש כפרקליט הצבאי לעניינים מבצעיים, הוצא בימים האחרונים לחופשה כפויה מתפקידו, כך דווח בגלי צה"ל על ידי העיתונאי דורון קדוש. צה"ל לא פרסם על כך הודעה רשמית, אך גורמים בצה"ל מאשרים כי הקצין אינו משמש עוד בתפקידו לעת עתה, ובמקומו מונה קצין אחר בדרגת סא"ל מלשכת התובע הצבאי הראשי.

לפי הדיווח, סא"ל ל' נחקר באזהרה בחשד שהיה מעורב בהדלפת חומרי החקירה מהפרשה. מאחר ששימש כתובע בתיק של כוח 100, חומרי החקירה – בהם הסרטון, תוצאות פוליגרף וחומרים נוספים – היו ברשותו. החשד הוא כי מסר את החומרים לקצינים בלשכת הפצ"רית, תת-אלוף יפעת תומר ירושלמי, לצורך ההדלפה לתקשורת.

בידי המשטרה קיימות ראיות לכך שהפצ"רית הורתה לאנשיה לבקש מהתובע את החומרים ולהעבירם לגורמים תקשורתיים. עם זאת, עדיין נבדק האם התובע ידע בעת שמסר את החומר, כי מדובר בהעברה שנועדה להדלפה.

אתמול עודכנו סנגוריהם של הנאשמים בפרשת ההתעללות כי המחבל המרכזי מהפרשה שוחרר לעזה במסגרת עסקת החטופים האחרונה. במסמך שקיבלו מלשכת התובע נכתב כי הוא נחתם "בשם הפרקליט לעניינים מבצעיים" – אף שהתובע עצמו הוצא כבר לחופשה בשל החשדות נגדו.