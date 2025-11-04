באודיטוריום החדש יוקרנו סרטים ויתקיימו מצגות והדרכות על ההתיישבות לצד מרכז מבקרים ראשון בארץ שמספר את סיפור התיישבות היהודית המחודשת ביו"ש. יוסי דגן אמר: ״מהרוח הגדולה של אלון מורה וגוש אמונים – נביא ביחד מיליון יהודים וריבונות מלאה״

האודיטוריום החדש במרכז מורשת אלון מורה, נחנך היום (שלישי) בטקס חגיגי שנערך בהשתתפות יוסי דגן, ראש מועצת שומרון; השר עמיחי אליהו, השר חיים כץ ששלח דברי ברכה, יוסי חזות מנהל החבל בחטיבה להתיישבות, נציגי משרד התיירות, יו״ר מזכירות אלון מורה יצחק נסימי, ומייסדי גרעין אלון מורה – גוש אמונים: בני קצובר ואשתו בינה, הרב מנחם פליקס ואשתו טובה, יאיר לסר, ותושבים ואורחים מכל רחבי הארץ.

מדובר במרכז המבקרים הראשון בארץ שמספר את סיפורו ההיסטורי של חידוש ההתיישבות היהודית ביו"ש. המרכז הוקם בסיוע משרד התיירות, משרד המורשת וביוזמת מועצה אזורית שומרון ומזכירות הישוב אלון מורה ונועד לשמר ולהנגיש את סיפור ראשית ההתיישבות היהודית בשומרון – מראשית גרעין אלון מורה ועד ימינו.

המרכז כולל אולם קולנוע חדיש, תערוכות קבע ותערוכות מתחלפות, עמדות אינטראקטיביות, מיצגים אור-קוליים, ותוכן חווייתי המיועד לכל המשפחה. משרד התיירות והמועצה האזורית שומרון היו שותפים מרכזיים במימון והקמת הפרויקט. משרד התיירות השקיע בו למעלה מ-4 מיליון שקלים, החטיבה להתיישבות השקיעה בפרוייקט כ-700 אלף שקלים, משרד ההתיישבות כ-400 אלף, והמועצה האזורית שומרון והיישוב השקיעו מצידם כספים רבים נוספים, במטרה לשמר ולהנגיש את סיפור ראשית ההתיישבות.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר כי "אני גאה שמשרד התיירות שותף בפרוייקט האדיר הזה, שמביא את המורשת של החלוצים ביהודה ושומרון. ההתרגשות היא כפולה, גם כי מדינת ישראל משקיעה במורשת אלון מורה ובמורשת יהודה ושומרון. אנחנו מבינים את הערך של הרוח שלנו, רוח גרעין אלון מורה, רוח גוש אמונים, רוח של אמונה רעננות וחלוציות".

"הדבר השלישי, והמרגש ביותר, הוא שההנצחה הזו ממחישה כמה הרוח הזו ממשיכה לפעול, להילחם על ארץ ישראל ולנצח בכל מקום" הוסיף. "למעלה מחצי מיליון יהודים ביהודה ושומרון עם ערים, מועצות, יישובים, התיישבות צעירה וחוות. הרוח של גרעין אלון מורה וגוש אמונים היא החזרה לחומש, ובקרוב בצד השם גם לשא-נור, היא הבנייה של אביתר, היא ההקמה שלה, ועם הרוח הזאת נביא ביחד מיליון יהודים וריבונות מלאה לשומרון".

כאמור, שר התיירות חיים כץ שלח דברי ברכה. ממועצה אזורית שומרון נמסר כי "מרכז המורשת באלון מורה ישמש מוקד חינוכי ותיירותי, מקום שבו ההיסטוריה, האמונה והחלוציות נפגשים – וממנו תצא השראה לדורות הבאים".

שר המורשת עמיחי אליהו אמר: "בשנים האחרונות העברנו תקציבים ממורשת הברוטליזם בבאר שבע למטרת אתרי הנצח של עם ישראל. זו מטרתו של המשרד שלשמו הוא הוקם. אתרי המורשת הללו בשומרון ובכלל הם ההוכחה הניצחת לזכותנו ההיסטורית של עם ישראל על כל חלקי ארץ ישראל, והם גם סמל למאמץ ולדבקות במטרה של דור החלוצים שהקים מחדש את ההתיישבות בשומרון. עוד אבניך ונבנית כמו בימים ההם כך גם בזמן הזה"

הרב אליקים לבנון, רב השומרון, בירך את המשתתפים ואמר: ״מהרוח הגדולה הזו של התורה והארץ עם ישראל ייוושע״. בני קצובר, ממייסדי אלון מורה וראש מועצת שומרון לשעבר, אמר בטקס: ״מהרוח של ארץ ישראל נמשיך עם הבניין ונחזור לצפון השומרון ולקבר יוסף, במהרה ימינו אמן״.

הרב מנחם פליקס, שותפו של בני קצובר, מוותיקי אלון מורה, נשא נאום מרגש, בו אמר: ״מורשת אלון מורה זה אברהם אבינו, זה לזרעך נתתי את הארץ הזאת״. יוסי חזות, נציג החטיבה להתיישבות אמר: "אנחנו מתרגשים להיות שותפים איתכם, עם המועצה האזורית שומרון בכל כך הרבה פרויקטים של התיישבות בשומרון. זה פרויקט מרגש ומתאים של מורשת אלון ומורה, אין ראויים מהם״.