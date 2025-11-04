איש התקשורת קובי אריאלי יוצא להגנתה של שקמה ברסלר, בשל ההחלטה של מפכ"ל המשטרה לזמן אותה לחקירה בעקבות ציוץ שכתבה, ואומר כי מדובר במהלך מסוכן

אחרי שפרסמה פוסט לפיה הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי התאבדה ואף חתמה אותו בראשי התיבות ת.נ.צ.ב.ה, מפכ"ל המשטרה הורה לזמן את שקמה ברסלר לחקירה בחשד להסתה.

מי שיוצא להגנתה של ברסלר הוא איש התקשורת קובי אריאלי, שמצביע על הסכנה בלחקור אנשים על ציוצים ופרסומים ברשתות החברתיות.

אריאלי לא חסך בחומרת הציוץ של ברסלר, וכתב: "רגע השיא עבורי בפרשת הפצרי"ת היה מופע הת.נ.צ.ב.ה. המרהיב בפוסט שפרסמה שקמה ברסלר, ממנהיגות האופוזיציה. היא כתבה מהר טקסט קשה, שקושר בין רצח רבין ל"מותה" של הפצרי"ת תומר ירושלמי, סיימה באצבע מאשימה ולא נחה דעתה עד שקינחה בת.נ.צ.ב.ה. מהדהד".

אריאלי ציין כי "זאת הייתה טעות, כמובן. היה עליה לחכות חצי שעה עד לאיתורה של הפצרי"ת בריאה ונטולת טלפון ולא למהר ולבלבל את המוח, אבל לא זו היתה הטעות הגדולה. הטעות הכי גדולה שלה היתה הכללת הת.נ.צ.ב.ה. בטקסט. רצף האותיות הזה ידבק בה לעד ובצדק. את הטקסט הקשה ישכחו לה מייד. הוא נמחק וכבר נאמרו קשים ממנו. התנצבה הזה לא יישכח לעד. כמו המכה בכנף של חלוץ. כמו ההספד של בורג לרובינשטיין. כמו המשקפת של עמיר פרץ כמו הליפסוס של אשכול. חתיכת עונש מוצדק".

לאחר מכן עבר אריאלי לכתוב על ההנחיה לחקור את ברסלר: "אבל תגידו, אני חייב לבדוק: קראתי שהיא נחקרה/נעצרה בגלל הציוץ הזה. מישהו חושב שזה נורמלי? מישהו רוצה לחיות במדינה שבה ת.נ.צ.ב.ה. היא עילה לחקירה? אני מתקומם כולי נגד כל מילה בטקסט המחוק ההוא שנכתב בסערת רגשות. אבל חקירה? הסתה? התחרפנו?".

הוא המשיך: "הדרך למניעת הסתה ברשת חייבת להיות משימה של הציבור. היא לא יכולה לעבור דרך החוק. הקלות שבה אדם מוטרד/נחקר/מאויים, שלא לדבר על מקרים שבהם חירותו נשללת, בגלל דברים שפירסם בפלטפורמות זמינות וחינמיות – מפחידה פי כמה יותר מכל מה שאדם כלשהו יכול לפרסם. היא מטילה אימה. השימוש המעוות והתועלתי במונח "הסתה" שפעם היה נחלתו של מחנה אחד, לא משנה איזה, ועתה ב"ה מפרנס את כולם – הוא איום אמיתי על יסודות החיים".