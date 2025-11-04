שר החוץ גדעון סער נפגש עם שר החוץ של הודו סוברהמניאם ג'אישנקר, כשהבהיר כי "פירוק מדינת הטרור של חמאס עומד בלב תוכנית טראמפ. לא נוותר על כך"

שר החוץ גדעון סער נפגש הבוקר (שלישי) עם שר החוץ ההודי ד״ר סוברהמניאם ג'אישנקר, כחלק מביקורו המדיני בהודו. בפתח הפגישה נשא שר החוץ סער דברים, בהם התייחס לפעילות של ישראל מול חמאס והבהיר כי ארגון הטרור נדרש להתפרק מנשקו – כשישראל לא תוותר על כך.

"זהו כבוד גדול להיות בניו דלהי. אני מודה לשר החוץ של הודו, ד״ר ג'אישנקר, על האירוח החם. תודה לך. אנו מעריכים את הסולידריות של ראש הממשלה מודי, וזוכרים כי הוא היה המנהיג הראשון בעולם שהתקשר לראש הממשלה נתניהו לאחר הטבח שביצע חמאס ב-7 באוקטובר, ולא נשכח זאת" אמר סער. "אני מאמין כי הודו היא העתיד. הודו היא הדמוקרטיה הגדולה בעולם. הודו היא הכלכלה שצומחת הכי מהר בעולם. הודו היא מעצמה עולמית, וישראל היא מעצמה אזורית. בין המדינות שלנו שוררת כבר ידידות חמה. המטרה שלנו היא לבנות שותפות אסטרטגית ארוכת טווח בין המדינות".

סער הוסיף והדגיש כי "הטרור הרדיקלי הוא איום משותף לישראל ולהודו. אנו מגנים בתקיפות את הפיגוע הנורא בפהלגם. במזרח התיכון, ישראל מתמודדת עם תופעה ייחודית שאני קורא לה – 'מדינות טרור'. מדינות טרור התבססו בעשורים האחרונים, חמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון והחות׳ים בתימן. עקירתן מהשורש נדרשת למען היציבות והבטחון באזור".

"השמדת מדינת הטרור של חמאס עומדת בלב תוכנית טראמפ" הבהיר. "חמאס חייב להתפרק מנשקו. עזה חייבת להיות מפורזת. לא נוותר על כך".

"אדוני השר, אני מאמין כי עתיד השותפויות האזוריות הוא מזהיר. ישראל תומכת ביוזמות לקישוריות אזורית כמו I2U2 ו-IMEC" סיכם. "אנו רוצים לקדם ציבוריות בין דרום אסיה, המזרח התיכון ואירופה".