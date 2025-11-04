איש התקשורת והמגיש, ברק סרי, אומר כי נתניהו עשוי לנצח בבחירות הבאות, כי מולו מתמודד מחנה בכיין ותבוסתן שלא מאמין שהוא מסוגל לנצח אותו.
בראיון לנדב פרי בפודקאסט של ALL in אמר סרי: "מחנה השמאל זה מחנה של תבוסתנים. המחנה הזה, כמעט כמו האוהדים של הפועל תל אביב, אלה אנשים למודי אכזבות ולמודי הפסדים, ומראש הם מסבירים לך שהם יפסידו, וזה מייצר בעייתיות".
הוא הסביר: "כי הרי בסוף אם אתה שומע את זה מאנשים שהם נגד נתניהו, זה מכניס דה-מורליזציה במחנה של האנשים שחושבים שנתניהו צריך ללכת, ומכניס שמחה גדולה ואנרגיה במחנה של נתניהו. זו בעצם נבואה שמגשימה את עצמה ואלה דיבורים שמאוד אופייניים לגוש שנגד נתניהו. לא לבנט ולא לליברמן, אבל למצביעי שמאל, למשל. הם מספרים לעצמם שהוא קוסם והוא ינצח".
סרי עבר לדבר על נתניהו: "אני אומר לך את זה בוודאות; נתניהו הרבה הרבה יותר מבוהל בנקודת הזמן הזאת של הבחירות, כי אצלו יש משמעויות אישיות שנגזרות מתוצאות הבחירות".
ואז חזר שוב לשמאל: "הדיבורים האלה הם דיבורים רעים. תעשו כל מה שאתם יכולים ותפסיקו לקטר. תפסיקו לבכות. המחנה הזה של תומכי נתניהו, שם אין את הבכי הזה. שם מנצחים המוח או בכוח, קודם כל מנצחים".
מה דעתך בנושא?
אלון
אתה צודק במחנה של נתניהו מנצחים , מנצחים במלחמה ולכן הוא גם ינצח בבחירות09:26 04.11.2025
דמגוג דפר!נתניהו ינצח בגדול הודות לגדולת מנהיגותו-הישגי על בלתי פוסקים-שחרור החטופים וחיסול הציר השיעי-מטבח ומלחמה שהמחנה של הדמגוג הביא על המדינה!
דמגוג דפר!נתניהו ינצח בגדול הודות לגדולת מנהיגותו-הישגי על בלתי פוסקים-שחרור החטופים וחיסול הציר השיעי-מטבח ומלחמה שהמחנה של הדמגוג הביא על המדינה!09:44 04.11.2025
אכן חציר העם
טועה ברק סרי. נתניהו ינצח כי הבוחרים אוהבים מנהיגים מושחתים ומשחיתים.09:46 04.11.2025
עמקה
הנבואה ניתנה לטיפשים, בכיינים יש בימין לא פחות, הם בוכים שלא מספחים שלא הורגים שלא מגרשים שלא כובשים ושלא מתיישבים. הם בוכים שהשמאל שולט בתקשורת ובמערכת המשפט שנתניהו זכאי שנתניהו...
הנבואה ניתנה לטיפשים, בכיינים יש בימין לא פחות, הם בוכים שלא מספחים שלא הורגים שלא מגרשים שלא כובשים ושלא מתיישבים. הם בוכים שהשמאל שולט בתקשורת ובמערכת המשפט שנתניהו זכאי שנתניהו שמאלן ושאין עונש מוות. מקווה שנתניהו שהביא את האסון הגדול בתולדותינו והפך אותנו שנואים בעולם מפולגים שילך הביתה וייתן לנו להתארגן מחדשהמשך 10:01 04.11.2025
