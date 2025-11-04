ברק סרי אומר כי נתניהו עשוי לנצח בבחירות הבאות, כי מולו מתמודד מחנה בכיין ותבוסתן שלא מאמין שהוא מסוגל לנצח: "במחנה של נתניהו מנצחים, לא בוכים"

איש התקשורת והמגיש, ברק סרי, אומר כי נתניהו עשוי לנצח בבחירות הבאות, כי מולו מתמודד מחנה בכיין ותבוסתן שלא מאמין שהוא מסוגל לנצח אותו.

בראיון לנדב פרי בפודקאסט של ALL in אמר סרי: "מחנה השמאל זה מחנה של תבוסתנים. המחנה הזה, כמעט כמו האוהדים של הפועל תל אביב, אלה אנשים למודי אכזבות ולמודי הפסדים, ומראש הם מסבירים לך שהם יפסידו, וזה מייצר בעייתיות".

הוא הסביר: "כי הרי בסוף אם אתה שומע את זה מאנשים שהם נגד נתניהו, זה מכניס דה-מורליזציה במחנה של האנשים שחושבים שנתניהו צריך ללכת, ומכניס שמחה גדולה ואנרגיה במחנה של נתניהו. זו בעצם נבואה שמגשימה את עצמה ואלה דיבורים שמאוד אופייניים לגוש שנגד נתניהו. לא לבנט ולא לליברמן, אבל למצביעי שמאל, למשל. הם מספרים לעצמם שהוא קוסם והוא ינצח".

סרי עבר לדבר על נתניהו: "אני אומר לך את זה בוודאות; נתניהו הרבה הרבה יותר מבוהל בנקודת הזמן הזאת של הבחירות, כי אצלו יש משמעויות אישיות שנגזרות מתוצאות הבחירות".

ואז חזר שוב לשמאל: "הדיבורים האלה הם דיבורים רעים. תעשו כל מה שאתם יכולים ותפסיקו לקטר. תפסיקו לבכות. המחנה הזה של תומכי נתניהו, שם אין את הבכי הזה. שם מנצחים המוח או בכוח, קודם כל מנצחים".