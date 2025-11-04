אזרחי ניו יורק יצאו לבחור את ראש העיר הבא שלהם, כשהמועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני – הידוע בעמדותיו האנטי-ישראליות – עדיין נחשב כמוביל במירוץ. מולו מתמודדים המושל לשעבר אנדרו קואומו וקרטיס סליווה

רגע האמת הגיע: אחרי חודשים ארוכים של קמפיינים, קלפיות ההצבעה בבחירות לראשות עיריית ניו יורק נפתחו היום (שלישי), כשתושבי העיר הגדולה ביותר בארה"ב יבחרו את ראש העיר מבין 3 מועמדים שהגיעו לקו הסיום.

למרות היחלשות מסויימת בסקרים האחרונים, המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני עדיין נחשב כפייבוריט לזכייה. ממדאני נחשב בתחילת המירוץ כמועמד קיצוני, חסר ניסיון ולא מוכר, אך בחודשים האחרונים עלה בפופולריות שלו באופן דרמטי – שהגיעה לשיא כשהוא זכה בפריימריז הדמוקרטיים ביוני האחרון. הוא מגדיר את עצמו כ"דמוקרט-סוציאליסט", כאשר עמדותיו הכלכליות והחברתיות מסמלות שינוי קיצוני מהתנהלות העיר בהווה.

עם זאת, ממדאני בלט גם בכל הקשור לעמדותיו האנטי-ישראליות – כשלאורך הקמפיין הוא סיפק שורה של אמירות שגררו סערות רבות עם הקהילה היהודית בעיר. בין היתר ממדאני הביע תמיכה בתנועת החרם (BDS), והגדיר את פעולות ישראל בעזה כרצח עם. בנוסף, במהלך ראיון נשאל אם יכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי – והשיב כי הוא תומך בקיומה כ"מדינה עם שוויון זכויות לכולם", אך נמנע מהגדרה כ"מדינת לאום יהודית". תגובה זו זכתה לביקורת חריפה ממקורבים, כולל ראש עיריית ניו יורק לשעבר מייקל בלומברג, רפורמים יהודים ואנשי ציבור, שראו בכך אות אנטישמי.

המועמד הבולט השני הוא אנדרו קואומו, שמתמודד בבחירות כמועמד עצמאי אחרי שהפסיד לממדאני בפריימריז הדמוקרטים. קואומו, שכיהן כמושל מדינת ניו יורק בין השנים 2011 ל-2021, מנסה לעשות קאמבק פוליטי אחרי שהתפטר מתפקידו בעקבות טענות שהטריד מינית 11 נשים – שבסופו של דבר לא הבשילו לכתב אישום. בניגוד לממדאני, קואומו נחשב כתומך נלהב של ישראל, והציג את המאבק באנטישמיות בניו יורק כחלק מרכזי ממצע הבחירות שלו.

בעוד שממדאני וקואומו נחשבים כמועמדים המרכזיים במירוץ, מולם מתמודד גם הרפובליקני קרטיס סליווה, מייסד ארגון השמירה האזרחי "Guardian Angels". למרות ההערכה שסיכוייו לנצח אפסיים, סליווה בן ה-71 סירב לפרוש מההתמודדות – זאת למרות שהופעלו עליו לחצים כבדים לעשות זאת מצד בכירי המפלגה הרפובליקנית ואפילו מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שקרא אמש לתומכיו להצביע לקואומו ולא לנציג המפלגה שלו, בטענה ש"הצבעה לסליווה היא הצבעה לממדאני".

הקלפיות ייסגרו הלילה בשעה 4 לפנות בוקר (לפי שעון ישראל, 21:00 לפי שעון מקומי), ותוצאות ההצבעה צפויות להגיע מחר בבוקר. בניגוד לערים אחרות בארה"ב, בניו יורק לא נדרש רוב מוחלט כדי לנצח, ולא יתקיים סיבוב שני – כך שמי שיקבל את רוב הקולות היום יושבע לתפקיד וייכנס למעון ראש העיר ב-1 בינואר 2026.