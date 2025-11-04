הרב אברהם סתיו מגיב למתקפה על אביו, הרב דוד סתיו, בעקבות דברים שאמר לפיהם מערכת החינוך הדתית מציינת את יום פטירת רחל אמנו, בשל הסמיכות ליום רצח רבין, כדי להימנע מציון הרצח. בשל דבריו, הרה סתיו הותקף ברשתות והוצג כמי שאומר כי הדתיים המציאו את רחל אמנו כדי לא לציין את רצח רבין.
"מה באמת טען אבי מורי?", כתב הרב סתיו, והסביר: "שמערכת החינוך הדתית בחרה לציין את יום פטירת רחל אמנו בעקבות הסמיכות בינו לבין יום הזיכרון לרבין".
הרב סתיו התייחס לאחר השרעם הסרוגים שתקפו את אביו, וכתב: "אבל שר בממשלת ישראל כבר שיתף בלעג את הידיעה, שלפיה הוא טוען ש"הדתיים המציאו את רחל אמנו".
לגופה של טענה כתב הרב סתיו כי "מחקר הראה שאכן הייתה עלייה משמעותית בהיקף ציון היום במערכת החינוך, ואנשי חינוך רבים מתארים כך את השתלשלות האירועים. יחד עם זאת, מקומות מסוימים ציינו את יום פטירת רחל גם קודם, ואחרים לא מציינים זאת גם היום".
