הרב סתיו התייחס לאחר השרעם הסרוגים שתקפו את אביו, וכתב: "אבל שר בממשלת ישראל כבר שיתף בלעג את הידיעה, שלפיה הוא טוען ש"הדתיים המציאו את רחל אמנו".

לגופה של טענה כתב הרב סתיו כי "מחקר הראה שאכן הייתה עלייה משמעותית בהיקף ציון היום במערכת החינוך, ואנשי חינוך רבים מתארים כך את השתלשלות האירועים. יחד עם זאת, מקומות מסוימים ציינו את יום פטירת רחל גם קודם, ואחרים לא מציינים זאת גם היום".