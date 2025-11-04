נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לבחירות לראשות עיריית ניו יורק כשקרא לתומכיו להצביע לאנדרו קואומו: "אין לכם באמת ברירה". עוד תקף את זוהראן ממדאני: "ניו יורק תהיה אסון כלכלי וחברתי אם הוא ינצח"

שעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה (שלישי) ציוץ ברשת החברתית שלו Truth Social בו הביע תמיכה במושל המדינה לשעבר אנדרו קואומו, המתמודד באופן עצמאי. בדבריו תקף בחריפות את המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, ובאופן מפתיע קרא לתומכיו להצביע לקואומו על פני המועמד הרפובליקני קרטיס סליווה.

"אם המועמד הקומוניסט זוהראן ממדאני יזכה בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, מאוד לא סביר שאעביר מימון פדרלי מעבר למינימום הנדרש לעיר האהובה שלי, שהייתה הבית הראשון שלי" אמר טראמפ. "עם ראש עיר קומוניסט, לעיר הנהדרת הזו יהיו סיכויים אפסיים להצלחה או אפילו להישרדות. זה רק ייהפך לגרוע יותר, ואני לא רוצה לשלוח כסף טוב למטרות רעות".

עוד באותו נושא הבחירות בניו יורק: אנדרו קואומו סוגר את הפער נגד ממדאני 21:34 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

לטענת טראמפ, "המחוייבות שלי היא לנהל את המדינה, ואני מאמין שניו יורק תהיה אסון כלכלי וחברתי אם ממדאני ינצח. העקרונות שלו נוסו במשך אלפי שנים, ואף פעם לא הצליחו. אני מעדיף שמועמד דמוקרטי, עם הישגים, יזכה בבחירות, ולא קומוניסט חסר ניסיון. הוא לא עשה כלום כחבר מועצה, וכראש העיר הטובה בעולם – לא יהיה לו סיכוי להשיב אותה לימי התהילה שלה".

בסיכום דבריו טראמפ קרא לתומכיו להצביע לקואומו. "עלינו לזכור – הצבעה לקרטיס סליווה היא הצבעה לממדאני" הזהיר. "בין אם אתם אוהבים את אנדרו קואומו באופן אישי ובין אם לא, אין לכם באמת ברירה. אתם חייבים להצביע עבורו, ולקוות שהוא יעשה עבודה נהדרת. הוא מסוגל לכך, ממדאני לא!".