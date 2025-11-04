החוק אותו הגיש שר התקשורת שלמה קרעי עבר ברוב של 54 תומכים. על פי החוק המוצע רגולטור חדש יחליף את הרשות השנייה ותבוטל ההפרדה בין חברות החדשות לערוצי השידור

הרפורמה החדשה של שר התקשורת שלמה קרעי עברה הלילה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת ברוב של 54 מול 47 מתנגדים.

השר קרעי בירך ואמר: "למרות התנגדות הטייקונים וצונאמי של פייק ניוז, המנצחים של הערב הם הצרכנים שיזכו ביותר ערוצים, יותר דעות ובפחות כסף."

לדברי קרעי "זו מהפכה היסטורית של חופש דעות ובחירת הצרכן. אחרי שנים של מאבק עיקש, ולמרות התנגדות הייעוץ המשפטי לממשלה ואלה המבקשים לשלוט בשוק הדעות, כעת הכוח עובר לעם."

"החוק צפוי להביא לשוק תחרותי, מגוון ושקוף יותר, ותוך ביטול המעורבות הפקידותית בתוכן ובמודל העסקי, ומתן במה לכלל הדעות בחברה הישראלית. זהו ניצחון לצרכן – יותר ערוצים, יותר דעות, פחות כסף."

על פי החוק המוצע, רגולטור חדש יחליף את הרשות השניה ומועצת הכבלים והלווין, תבוטל ההפרדה בין חברות החדשות לערוצי השידור, ולממשלה תינתן הסמכות לקנוס את ערוצי התקשורת אם יפרו את תקנון האתיקה.