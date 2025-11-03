פחות מיממה לפני הבחירות בניו יורק: זוהראן ממדאני האנטי-ישראלי מוביל עם 43.9%, אנדרו קואומו סוגר פער ל-39.4%, וקרטיס סליווה הרפובליקני רחוק מאחור עם 15%. המרוץ צמוד ובעל פוטנציאל להפתעות.

פחות מיממה לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, המועמד תומך ישראל, אנדרו קואומו, ממשיך לסגור את הפער מול זוהראן ממדאני האנטי ישראלי. ממדאני ממשיך להוביל, אך סיכויו של קואמו משתפרים במהירות.

על פי סקר של מגזין הניו יורק פוסט, זוהראן ממדאני עדיין מוביל בראש המרוץ, עם 43.9 אחוזים מהקולות, בעוד יריבו אנדרו קואומו מאחוריו עם 39.4%, שיפור משמעותי מנתוניו רק לפני מספר ימים.

רחוק מאחוריהם נשרך המועמד הרפובליקני, קרטיס סליווה עם 15 אחוז מהקולות בלבד. קולות רבים בצד המתון של המפה הפוליטית הביעו זעם על כך שסילווה, שאינו מחזיק שום סיכוי לזכות, ממשיך לרוץ ומונע סיכוי אמיתי לדחוק את ממדאני הרחק מראשות העיר.

השעות הקרובות צפויות להיות קריטיות, כאשר הפער בין ממדאני לקואמו מתקרב אל נתוני סטיית התקן בסקרים, דבר שיכול להסתיר בתוכו הפתעות רבות. אך רבים עדיין בטוחים כי זכייתו של ממדאני היא כבר עובדה מוגמרת, כאשר גורמים בצד השמרני של המפה הפוליטית הלאומית בארה"ב כבר מתכננים כיצד להשתמש בממדאני כסמל להתאגד נגדו למפלגה הרפובליקנית לפני בחירות האמצע הקרבות.