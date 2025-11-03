בישראל מזהים התעצמות מהירה של חיזבאללה בדרום לבנון ובמקביל ממשלת לבנון ממשיכה לגלות אוזלת יד מול ארגון הטרור, מה שמחייב את ישראל לפעול

ההסלמה בצפון. בישראל מתכוננים לעליית מדרגה בתקיפות האוויריות בדרום לבנון, זאת על רקע זיהוי התעצמות מהירה של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הדיווח בכאן 11, בכירים ישראלים אומרים כי למרות ההימנעות עד כה לתקוף בביירות וברחבי לבנון על התעצמותו של חיזבאללה, אף מקום לא חסין.

לבנון ממשיכה לגלות אוזלת יד מול ארגון הטרור, מה שמחייב את ישראל להגיב להפרת הסיכום שהתקבל בהפסקת האש.

מוקדם יותר היום, בהובלת פיקוד הצפון תקף חיל האוויר את המחבל מוחמד עלי חדיד – מפקד ביחידת ׳כוח רדואן’ של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון.

המחבל קידם מתווי טרור רבים לעבר שטח מדינת ישראל. בעת האחרונה המחבל המשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל נוסף מארגון הטרור חיזבאללה במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון. המחבל נצפה עוסק בניסיונות איסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב.

פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.