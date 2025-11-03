קידומה של בכירת הפרקליטות ששמה נאסר בפרסום, שחשפה את פרשת שיבוש החקירה של הפצ״רית, עוכב במכוון – במטרה למנוע ממנה לעבור בדיקת פוליגרף

חקירת הפצ״רית: נבדק חשד לעיכוב קידומה של בכירה בפרקליטות הצבאית כדי למנוע את חשיפת הפרשה. כך דיווח הערב מיכאל שמש בכאן חדשות.

הבכירה היא זו שחשפה את ההנחיה של הפצ״רית תומר ירושלמי להדליף את הסרטון מ”שדה תימן” וכן את פרשת השיבוש בפצ״ריה כל זאת במסגרת בדיקת פוליגרף שנערכה לה כדי לקבל קידום בצה״ל.

במקביל, רועי ינובסקי חשף כי בימים הקרובים צפויים עימותים בין החשודים בפרשת הפצ"רית. זאת בעקבות גרסאות סותרות שעלו בין הקצינים מהפרקליטות הצבאית. חלק מהסתירות הסותרות הן בין קצינים בפרקליטות הצבאית לגרסתו של אל"ם (מיל') מתן סולומש, התובע הצבאי הראשי לשעבר, שנחקר גם הוא וטען שהוא לא היה מעורב בהדלפה ובטיוח.