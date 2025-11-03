ראש הממשלה נתניהו הורה להוציא משלחת סיוע מיוחדת לג'מייקה, זאת לאחר שרק לאחרונה הכירה במדינה פלסטינית

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי ישראל תוציא משלחת סיוע מיוחדת למדינת ג'מייקה, שהוכתה לאחרונה על ידי ההוריקן מליסה. זאת למרות הידרדרות היחסים בין המדינות, וההכרה של ג'מייקה המדינה פלסטינית למרות טבח ה-7 באוקטובר.

ראש הממשלה נתניהו הנחה לשלח צוות סיוע ישראלי מיוחד, בעקבות המשבר ההומניטרי המתרחש במדינת ג'מייקה בדרום אמריקה, לאחר שהוכתה על ידי סופת הוריקן קשה בשבועות האחרונים.

המשלחת תכלול צוותי סיוע רפואי, וסיוע הומניטרי, זאת בעקבות ריבוי הנפגעים והנזק לתשתיות שנגרם במדינה.

היחסים בין ישראל לג'מייקה ידעו עליות ומורדות, היחסים הדיפלומטיים הרשמיים החלו בשנות ה-60, עם הפיכתה של ג'מייקה למדינה עצמאית הבריטניה, בשנת 1962. ב-2017, היה ראש הממשלה נתניהו לראשון לבקר בג'מייקה כראש ממשלה מכהן.

ג'מייקה גינתה ב-2017 את הכרת ארה"ב בירושלים כבירת ישראל הבלעדית, אך באותה שנה גם התנגדה להצעה באו"ם שקבעה כי ישראל מבצעת חפירות ארכיאולוגיות בלתי חוקיות בירושלים.

ב-2024, ג'מייקה הכריזה רשמית על הכרה במדינה פלסטינית, לאחר טבח השביעי באוקטובר.