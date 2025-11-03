טלי גוטליב חוגגת 50: מהשם רויטל רז והחלום להיות רופאה, דרך הקריירה הפלילית והסערות הפוליטיות – ועד האהבה לריקוד. אישה אחת, עשר עובדות שלא תשכחו

היא עורכת הדין שהפכה לח"כית הכי מדוברת בכנסת, מי שאומרת בדיוק מה שהיא חושבת, גם כשזה עולה לה ביוקר. טלי גוטליב חוגגת היום 50, ואנחנו עם 10 דברים מפתיעים על האישה שלא מפחדת מאף אחד – לא מבית המשפט, לא מהמליאה, ולא מהטוקבקים.

1. פעם היא בכלל הייתה רויטל

לפני שטלי גוטליב הפכה לשם שכולם מכירים, קראו לה רויטל רז. היא נולדה וגדלה בבני ברק, בבית דתי-לאומי, והחיים שלה נראו בדרך אחרת לגמרי. היא אפילו חלמה להיות רופאה – אבל הגורל לקח אותה למסלול אחר לגמרי.

2. מהמדים לגלימה

בצה"ל היא שירתה כמדריכת תותחנים, ואחר כך בחרה בלימודי משפטים באוניברסיטת בר-אילן. ההתמחות שלה בפרקליטות הפלילית בתל אביב הייתה נקודת המפנה – שם הבינה שהעולם הפלילי מרתק אותה יותר מכל.

3. עורכת הדין שלא מפחדת ממחלוקת

כבר בתחילת דרכה כעורכת דין, גוטליב הפכה לשם בולט: היא ייצגה נאשמים בעבירות מין, ובמקביל נאבקה לטענתה נגד "תלונות שווא" ונגד אפליה של גברים בהליכי גירושין. מה שאצל אחרים היה מוקש, אצלה היה דגל.

4. הפסד לשיפוט – ניצחון בתודעה

ב-2012 נפסלה ממועמדות לשיפוט בגלל "מזג שיפוטי", אבל היא לא ויתרה. שלוש שנים אחר כך התמודדה על ראשות לשכת עורכי הדין – האישה הראשונה שעשתה את זה. לא ניצחה, אבל נכנסה לספוטלייט המשפטי.

5. הפרומו לפוליטיקה הגדולה

עוד לפני הליכוד, גוטליב ניסתה את מזלה ב-2019 עם מפלגת "שווים", שדיברה על שוויון הורי וזכויות לאנשים עם מוגבלויות. המפלגה לא עברה את אחוז החסימה, אבל זו הייתה ההקדמה לזירה האמיתית שבה תפרוץ.

6. לא רק רעש

מאחורי כל כותרת צבעונית עומדת גם עבודה פרלמנטרית: גוטליב יזמה חוקים להעלאת שכר לוחמים, לביטול אונר"א, לקידום חיילים משוחררים ולחיזוק הריבונות בבקעת הירדן. היא אולי לא תמיד הולכת עם הזרם – אבל תמיד זוכרים אותה.

7. הסערות שמלוות כל צעד

ציוצים נגד נשיאת העליון, עימותים עם שוטרים ודיונים סוערים בבית המשפט – גוטליב הפכה לסמל של "בלי פילטרים". ב-2024 אף נשקלה נגדה חקירה פלילית על חשיפת מידע מסווג. היא לא מתנצלת – היא פשוט טלי.

8. החיים שמחוץ לפוליטיקה

מאחורי הדמות התקשורתית מסתתרת אם לשלושה – ביניהם בת המאובחנת על הספקטרום. היא מתגוררת בגבעת שמואל, צמחונית מטעמי חמלה, מתנגדת לחיסוני קורונה ויצאה בשאלה בתחילת שנות השלושים לחייה.

9. רוקדת עם החיים

מעבר לפוליטיקה, גוטליב מצאה מפלט לא שגרתי: ריקודי עם. לדבריה, זו הדרך שלה "להשאיר מאחור את הכעסים, לנשום ולזכור למה בכלל כדאי לקום בבוקר".

10. הבן שלה עשה עליה סרט

בנה, מתנאל גוטליב, ביים סרט קצר בשם "אמא פריים טיים" בהשראת דמותה הציבורית של אמו – כשאת דמות הח"כית מגלמת לא פחות מאשר אורנה בנאי. כן, גם בבית גוטליב, הדרמה לא עוצרת.