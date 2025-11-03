הפצ"רית ערערה כעת (שני) על ההחלטה להאריך את מעצרה. דיון ייערך הערב בבית משפט מחוזי ת"א.
נזכיר כי מוקדם יותר היום, התקיים דיון בבית משפט השלום בתל אביב, בנוגע לבקשת המשטרה להאריך בחמישה ימים את מעצרם של הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית) היוצאת האלופה יפעת תומר-ירושלמי ושל התובע הצבאי הראשי לשעבר אלוף-משנה מתן סולומש, שהגיעו בלי אזיקים וללא מדים.
https://www.srugim.co.il/?p=1259954
השופטת שלי קוטין האריכה את מעצרם בשלושה ימים, עד ל-5 בנובמבר, ופירטה כי קיימת עילת מסוכנות. באשר לתומר-ירושלמי הובהר בנוסף כי קיים חשד לשיבוש חקירה. השופטת פירטה בהחלטתה כי החשדות המיוחסים לקצינה הבכירה הם מרמה והפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה, שיבוש מהלכי משפט ומסירת ידיעה בידי עובד ציבור.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
1 דיונים
יובל
צודקת הפצרי'ת19:55 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בתגובה ל: יובל
איך צודקת ?20:03 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יובל
צודקת הפצרי'ת19:55 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב
בתגובה ל: יובל
איך צודקת ?20:03 03.11.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר