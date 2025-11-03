משרד המשפטים האמריקני פתח בבדיקה סביב קמפיין הבחירות של זוהראן ממדאני, לאחר שג׳רמי קורבין, מנהיג הלייבור הבריטי לשעבר, השתתף באירוע תמיכה – מה שמעורר חשד למעורבות זרה בבחירות.

משרד המשפטים האמריקאי פתח בבדיקה אל תוך קמפיין הבחירות של המועמד המוסלמי והאנטי-ישראלי, זוהראן ממדאני, בחשד למעורבות זרה בבחירות בניו-יורק.

הבדיקה שנפתחה לאחרונה, נוגעת לחשד למעורבות זרה בבחירות לראשות עיריית ניו יורק – לאחר שנחשף כי מנהיג הלייבור הבריטי לשעבר, ג׳רמי קורבין, השתתף באירוע טלפונים לעידוד תמיכה במועמדותו של ממדאני.

ממדאני, חבר בית המחוקקים של מדינת ניו יורק, מתמודד לראשות העיר בבחירות שצפויות להיערך ב־4 בנובמבר.

על פי הדיווחים, במהלך סוף השבוע האחרון השתתף ג׳רמי קורבין, מי שהואשם לאורך השנים באמירות אנטישמיות ובתמיכה בארגונים עוינים לישראל, באירוע קמפיין שנערך בניו יורק – שם סייע למתנדבים לשכנע מצביעים לתמוך בממדאני.

עוד באותו נושא סיכוי לשפיות: המועמד המוסלמי לראשות ניו יורק מאבד גובה 15:50 | יאיר אמר 1 0 😀 👏

ההשתתפות של קורבין, אזרח בריטי, בקמפיין פוליטי בארה"ב עוררה ביקורת חריפה מצד משפטנים ופוליטיקאים.

לפי דיווחים נוספים, קמפיין ממדאני קיבל תרומות מכ־170 תורמים מחוץ לארה"ב, בסכום כולל של כ־13 אלף דולר — נתון שמעלה חשד נוסף להפרת חוקי מימון הבחירות הפדרליים האוסרים על תרומות זרות.