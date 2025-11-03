בהובלת פיקוד הצפון וחיל האוויר, צה"ל חיסל שני מחבלים בכירים מחיזבאללה בדרום לבנון, בהם מפקד בכוח רדואן, שפעל לשיקום תשתיות טרור ואיסוף מודיעין נגד ישראל

צה״ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת פיקוד הצפון ובאמצעות חיל האוויר, את המחבל מוחמד עלי חדיד – מפקד ביחידת ׳כוח רדואן’ של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטייה שבדרום לבנון.

המחבל קידם מתווי טרור רבים לעבר שטח מדינת ישראל. בעת האחרונה המחבל המשיך בניסיונות שיקום של תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

בנוסף, צה"ל תקף וחיסל מוקדם יותר היום, בהובלת אוגדה 91 ובאמצעות חיל האוויר, מחבל נוסף מארגון הטרור חיזבאללה במרחב עייתא א-שעב שבדרום לבנון. המחבל נצפה עוסק בניסיונות איסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב.

פעולותיהם של המחבלים היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל.