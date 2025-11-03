מכה נוספת לפצ"רית: המשטרה תבצע עימות בינה לבין הדוברת שלה, שחשפה את סוד מקור ההדלפה, שטענה כי הפצ"רית היא זו שהורתה בעצמה להעביר לתקשורת חומרים

במסגרת חקירת פרשת ההדלפה של הסרטון באירועי שדה תימן שבו חשודה הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי, במשטרה ינסו לקדם במהלך ימי המעצר של האלופה עימות בין הפצ"רית לדוברת שלה שחשפה את סוד מקור ההדלפה, כך דווח כעת (שני) בווינט.

נזכיר כי חומרי חקירה בפרשת ההדלפה משדה תימן מעידים – הפצ״רית הורתה להדליף חומרי חקירה מהפרשה – ועודכנה מראש על הדלפת הסרטון. .

עוד באותו נושא התפתחות דרמטית בפרשת שדה תימן 14:46 | חדשות סרוגים 76 2 👏 😀

על פי הדיווח לאחרונה, לפי מקורות המעורים בחקירת ההדלפה בפרשת שדה תימן, קיימים בידי המשטרה חומרי חקירה שמעידים באופן ברור על כך שהפצ״רית, האלופה יפעת תומר ירושלמי, הייתה מעורבת באופן אקטיבי בהדלפת החומרים מהפרשה.

הפצ״רית היא זו שהורתה, בעצמה, להעביר לתקשורת חומרים, וביום ההדלפה של הסרטון – היא עודכנה מבעוד מועד, שעות רבות טרם הפרסום, על הכוונה להדליף את הסרטון עצמו.

הפצ״רית שיתפה פעולה עם ההדלפה – והייתה מעורבת בה באופן מלא.