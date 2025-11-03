מזג אוויר יהיה חם מהרגיל לעונה: שלושה ימים שרביים עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע ויובש ניכר, ורק ביום חמישי תורגש הקלה קלה בחום.
יום שלישי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.
יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.
יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
יום שישי: מעונן חלקית. עדיין חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים