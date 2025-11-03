מזג אוויר יהיה חם מהרגיל לעונה: שלושה ימים שרביים עם טמפרטורות גבוהות מהממוצע ויובש ניכר, ורק ביום חמישי תורגש הקלה קלה בחום. יום שלישי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. עד הצהריים ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל.

נחל אוג בזרימה מלאה (עוזי גרינפלד, יחלצ מגילות)

יום רביעי: מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים.

יום חמישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.